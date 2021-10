Nas redes sociais, várias publicações estão a partilhar uma imagem de um supermercado com prateleiras vazias. Na imagem, um cartaz avisa: “Desculpe pelas opções limitadas de escolha, neste momento. Este é o resultado do voto para sair da União Europeia.”

Será verdade que a crise na cadeia de abastecimento, no Reino Unido, é consequência do Brexit?

Nas últimas semanas, várias cidades no Reino Unido têm sentido os efeitos da falta de motoristas de veículos pesados para transportar combustível e mercadoria. Imagens de bombas de gasolina fora de serviço e supermercados sem alguns produtos inundaram as redes sociais. De acordo com um relatório do ministério dos transportes do governo britânico, em 2020 havia menos 7% de motoristas de veículos pesados no ativo. Em 2019, o Reino Unido contava com 300.100 motoristas, mas em 2020 este número desceu para 279,700.

Na origem da falta de trabalhadores para o transporte de mercadoria, estão os efeitos da pandemia e as novas políticas de imigração.

De acordo com o mesmo documento do Ministério dos Transportes, em março de 2020 houve um decréscimo de 25% das mercadorias transportadas. Segundo o documento, “este decréscimo ocorreu durante o período em que as restrições para limitar o impacto da COVID-19 foram implementadas”.

Por outro lado, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística Britânico, o número de motoristas europeus, entre abril de 2019 e março de 2021, desdeu de 44 mil para 28 mil. A descida está associada às novas políticas de imigração, nomeadamente a necessidade de um visto para trabalhar no Reino Unido. Estas novas burocracias encarecem a mão-de-obra estrangeira. A alternativa são os trabalhadores nacionais, mas há uma escassez de motoristas britânicos de veículos pesados.

Para colmatar a crise na cadeia de abastecimento, o governo de Boris Johnson publicou, a 25 de setembro, um comunicado que afirma que o governo irá conceder um visto temporários, até ao natal de 2021, para 5 mil motoristas de veículos pesados e 5 mil e 500 trabalhadores. Mas esta é apenas uma medida temporária. Em paralelo, o governo quer formar 4 mil motoristas nacionais. De acordo com a Bloomberg, o ministro das finanças, Rishi Sunak, afirmou que a atual crise é uma oportunidade para o Reino Unido investir em trabalhadores nacionais qualificados e ter uma economia mais forte.

Boris Johnson já veio rejeitar a ideia de que a crise de abastecimento é consequência do Brexit. Numa entrevista ao The Guardian, o primeiro-ministro britânico disse que até agora só 127 motoristas europeus demonstraram interesse no visto temporários, o que demonstra que a escassez de motoristas não é um problema do Reino Unido, mas um problema da economia mundial.

Posto isto, é verdade que as novas políticas de imigração são uma consequência do Brexit e têm afetado a cadeia de abastecimento, mas outros fatores também contribuíram para a crise, nomeadamente a pandemia e a escassez de motoristas nacionais.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Verdadeiro, mas...

Veja também:

A União Europeia nem sempre é bem entendida e muitas vezes é alvo de notícias falsas e manipulações.

No ano em que Portugal assume pela quarta vez a presidência da UE, entre 1 de janeiro e 30 de junho, o Polígrafo SIC abre espaço ao fact-checking dedicado aos assuntos europeus e à forma como influenciam os 27 Estados-membros.

"Este projeto foi cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa de subvenções do Parlamento Europeu no domínio da comunicação. O Parlamento Europeu não foi associado à sua preparação e não é de modo algum responsável pelos dados, informações ou pontos de vista expressos no contexto do projeto, nem está por eles vinculado, cabendo a responsabilidade dos mesmos, nos termos do direito aplicável, unicamente aos autores, às pessoas entrevistadas, aos editores ou aos difusores do programa. O Parlamento Europeu não pode, além disso, ser considerado responsável pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que a realização do projeto possa causar.”