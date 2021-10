Comissária Ylva Johansson apanhada a tricotar durante sessão plenária no Parlamento Europeu?

No Twitter, uma publicação de 8 de julho de 2021, partilhou uma imagem da comissária dos Assuntos Internos da Comissão Europeia a tricotar durante um debate no Parlamento Europeu sobre imigração. Será verdade?

A resposta é sim. A imagem foi captada durante o debate sobre Migração e Asilo, na sessão plenária de 6 de julho. A comissária abriu o debate, mas tal como se pode ver no vídeo, disponibilizado pelo site do Parlamento Europeu, Johansson é apanhada pela câmara a tricotar, a partir do minuto 25:19, quando vários eurodeputados discursavam no púlpito.

Esta não foi a primeira vez que Ylva Johansson levou as agulhas e o novelo de lã para o Parlamento. Mais recentemente, a comissária Johansson e a comissária Margrethe Vestager (vice-presidente da Comissão Europeia) deram que falar nas redes sociais por estarem a tricotar, enquanto a presidente da Comissão Europeia - superior hierárquica de ambas - discursava no Parlamento. Pode ver o discurso na íntegra aqui.

Em novembro de 2020, Johansson partilhou no Twitter vários pares de meias tricotadas por si. A comissária ofereceu meias a todos os membros da sua equipa, como forma de agradecimento pelo trabalho desempenhado. Na publicação lê-se que “é um privilégio trabalhar, na minha equipa, com homens e mulheres inteligentes e competentes. Para mostrar o meu agradecimento, tricotei meias para todos”.

Posto isto, é verdade que a comissária Ylva Johansson, responsável pela pasta dos Assuntos Internos na Comissão Europeia, esteve a tricotar no Parlamento Europeu, durante várias sessões plenárias.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Verdadeiro

