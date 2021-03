André Silva questiona despesas da presidência portuguesa, Santos Silva mostra-lhe a gravata

André Silva trouxe para o debate, no Parlamento, o assunto das despesas da presidência portuguesa da União Europeia. O líder do PAN considera os gastos supérfluos. Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros respondeu com ironia e até mostrou a gravata.

“Sim, as presidências da UE, como qualquer outro evento politico-diplomático de uma certa importância, fazem ofertas institucionais. Tenho uma revelação a fazer, senhor deputado: esta gravata foi oferecida pela presidência croata e isso é um elemento que valoriza o país”, disse Santos Silva, acrescentando que as ofertas valorizam “o que são os nosso produtos tradicionais”.

O ministro adiantou ainda que os conselhos informais dos Negócios Estrangeiros e da Defesa foram marcados para o final de maio, de forma a que fosse possível “garantir que fossem presenciais”. Destacou ainda que estes encontros servem também “para valorizar o nosso território”.