Presidência da UE. Coimbra recebe conferência de alto nível dedicada ao Estado de direito

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) inicia esta segunda-feira uma conferência de alto nível de dois dias sobre "O Estado de Direito na Europa", que reúne, em Coimbra, responsáveis políticos, magistrados, académicos e sociedade civil.

Coorganizada com a Comissão Europeia, a conferência, que irá decorrer em formato híbrido (presencial e 'online'), visa "avaliar os esforços que a UE tem empreendido para promover e manter o Estado de direito", um dos princípios fundamentais consagrados no Tratado da União.

A abertura da conferência, prevista para as 09:00 (horas de Lisboa), conta com a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders.

Ao longo dos dois dias de debates estão nomeadamente confirmadas as participações do presidente do Tribunal de Justiça da UE, o belga Koen Lenaerts, do presidente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o islandês Róbert Ragnar Spanó, do presidente do Supremo Tribunal, António Piçarra, e da Provedora de Justiça, Lúcia Amaral, assim como académicos e representantes da sociedade civil.

Com este evento, que decorre a partir do Convento de São Francisco, em Coimbra, a presidência portuguesa pretende promover o debate sobre o Estado de direito na Europa em todas as suas dimensões.

Entre os temas em discussão, repartidos em seis painéis, destaca-se o Estado de direito no contexto da pandemia de covid-19, a ligação entre Estado de direito, progresso social e recuperação económica, bem como o envolvimento da sociedade civil e o papel dos tribunais na promoção e defesa do Estado de direito.

A sessão de encerramento, prevista para as 12:00 (horas de Lisboa) do dia 18, conta com a participação da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, do ministro alemão para a Europa, Michael Roth, do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Eslovénia, Gasper Dovzan, e da vice-presidente executiva da Comissão Europeia para os Valores e a Transparência, Vera Jourová.