Projeto europeu é uma "maratona" e é preciso debater e confrontar diferentes visões, diz Costa

A etapa da presidência portuguesa chegou ao fim na última quarta-feira.

No regresso à agenda pública, António Costa ocupou parte do dia com uma cerimónia que serviu para balanços e agradecimentos.

Na cerimónia, que decorreu em Lisboa, António Costa disse que é preciso debater e confrontar as diferentes visões que existem sobre o futuro da União Europeia e deixou ainda um elogio ao ministro Augusto Santos Silva.

As três mais altas figuras da União Europeia elogiaram a presidência portuguesa num momento de grandes dificuldades.

O testemunho é agora entregue à Eslovénia, que vai presidir ao próximo semestre.

