Seat decide paragem técnica na fábrica de Martorell devido a greve geral na Catalunha

A Seat anunciou hoje que vai fazer uma paragem técnica da produção na fábrica de Martorell em Barcelona a partir desta tarde e durante todo o dia de sexta-feira devido à greve geral convocada para sexta-feira na Catalunha.

A construtora automóvel e os sindicatos anunciaram que decidiram hoje esta paragem técnica para evitar o risco dos trabalhadores não conseguirem chegar ao seu posto de trabalho e de possíveis problemas para receber fornecimentos.

A Catalunha vai viver ns sexta-feira a quarta greve geral em menos de dois anos associada do processo independentista, uma convocatória com a que culmina uma semana de mobilizações em protesto contra a condenação dos líderes do "procés", que estiveram associadas a distúrbios e subiram a ensão política.

Convocada pelos sindicatos independentistas Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), a greve porá à prova a capacidade de mobilização do independentismo no mundo laboral, depois de não ter conseguido paralisar a atividade económica noutras ocasiões.

A greve geral, não apoiada pelos sindicatos maioritários (CCOO y UGT), foi convocada por motivos laborais e económicos como a reclamação da derrogação da reforma laboral ou a adoção de um salário mínimo na Catalunha de 1.200 euros, ainda que vá ocorrer juntamente com os protestos contra a senteça do "procés".

Lusa