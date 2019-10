Confrontos com a polícia em Barcelona

A polícia já deteve três pessoas, dois deles menores de idade, e há um ferido grave, depois de várias cargas policiais que tiveram lugar no centro de Barcelona, segundo a imprensa catalã.

Direto

De acordo com a imprensa regional, manifestantes autodenominados de "antifascistas" lançaram pedras e garrafas de água cheias em direção da polícia, na Via Laietana, perto do local em que se realiza uma grande manifestação organizada pelos sindicatos independentistas.

Um dos agentes da autoridade teria sido atingido com gravidade e teve de receber cuidados médicos, tendo a polícia de choque feito já três cargas contra o grupo de pessoas, na sua maioria jovens.

Mega manifestação

Dezenas de milhares de pessoas vindas de toda a Catalunha participam no centro de Barcelona numa grande manifestação convocada pelos sindicatos independentistas contra a condenação dos políticos envolvidos na tentativa separatista de 2017.

Os independentistas consideram que os condenados pelo Tribunal Supremo são "presos políticos", enquanto os defensores da unidade de Espanha afirmam que se trata de "políticos presos".

Os movimentos de protesto começaram na segunda-feira, depois ser conhecida a sentença contra os principais políticos catalães responsáveis pela tentativa de independência em outubro de 2017.

Os juízes decidiram condenar nove deles a penas até 13 anos de prisão por delitos de sedição e peculato.

Depois do anúncio da sentença, os independentistas têm feito cortes de estradas e de vias de caminho-de-ferro um pouco por toda a Catalunha.

Com Lusa