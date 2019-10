Ex-presidente do governo catalão sai em liberdade, Madrid apela à extradição de Puigdemont

A justiça belga libertou o ex-presidente do governo regional da Catalunha. Carles Puigdemont, acusado de delitos de sedição e má gestão de fundos públicos no âmbito do processo independentista da Catalunha, compareceu esta manhã voluntariamente "acompanhado pelos advogados" perante as autoridades belgas.

O ministro do Interior do governo espanhol em funções, Fernando Grande-Marlaska, disse hoje que o ex-presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, fugido na Bélgica, "deve ser entregue a Espanha" para ser julgado.

Entrevistado pela publicação digital RAC1, Grande-Marlaska disse acreditar que a justiça belga vai acabar por extraditar o ex-presidente do governo regional da Catalunha, que se apresentou hoje voluntariamente às autoridades de Bruxelas, no seguimento da ordem europeia de detenção e extradição emitida pelo Tribunal Supremo de Espanha na segunda-feira, mas recusando entregar-se.

Em comunicado, Puigdemont refere que "está a cumprir todos os passos oficiais que acompanham o procedimento" acrescentando que se opõe à "entrega a Espanha".

A Procuradoria de Bruxelas encontra-se à espera de que a Justiça espanhola remeta uma tradução da ordem de detenção e extradição e os documentos anexos, que foi reativada esta semana pelo juiz Pablo Llarena do Tribunal Supremo.

A nova ordem de detenção e extradição foi emitida depois de terem sido conhecidas as sentenças aos políticos implicados no processo independentista catalão e que atingiram penas que vão até aos 13 anos de prisão.

Com Lusa