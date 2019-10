As imagens da noite mais tranquila da semana de protestos na Catalunha

A manifestação de independentistas de sábado foi marcada pelo aparecimento de grupos de pacifistas que, ao fim do dia, se interpuseram entre a polícia e os mais agitadores funcionando como uma espécie de amortecedor que parece ter funcionado.

Com a concentração desconvocada, já depois da meia noite, centenas de manifestante continuaram em frente ao cordão da polícia, enquanto reduzidos grupos de radicais faziam algumas barricadas com caixotes de lixo que incendiaram nos arredores, tendo havido momentos de grande tensão com as forças da ordem a ameaçar cargas policiais que acabaram por não se confirmar.

"Fora as forças de ocupação" e "Somos pessoas de paz", foram algumas das palavras de ordem que as cerca de seis mil pessoas concentradas, segundo a Guarda Urbana, tinham gritado algumas horas antes.

A concentração tinha sido convocada pela esquerda radical independentista dos CDR (Comités de Defesa da República) e outras associações separatistas, para denunciar a "repressão" do Estado espanhol.

Outra característica surpreendente, o desaparecimento, há já alguns dias, da plataforma misteriosa e desconhecida autodenominada "Tsunami democrático" que tinha promovido as primeiras manifestações, nomeadamente no primeiro dia, na noite de segunda-feira, no aeroporto internacional de Barcelona.