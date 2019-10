Noite de violência na Catalunha: novos confrontos entre polícia e manifestantes

Em Barcelona, este sábado é de novo dia de protestos contra as condenações dos líderes catalães a penas de prisão.

Ao cair da noite, voltaram os momentos de tensão entre policias e manifestantes. Pedras e objetos foram arremessados contra a polícia e caixotes do lixo incendiados. Há ainda registo de confrotos em algumas zonas da cidade.

Jon Nazca

Sergio Perez

Albert Gea

ALEJANDRO GARCIA

ALEJANDRO GARCIA

A tarde ficou marcada por protestos pacificos, com mais de 350 mil pessoas nas ruas.

O Supremo Tribunal espanhol condenou, a 14 de outubro, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão.

A sentença motivou protestos independentistas, que começaram no próprio dia do anúncio do Supremo e se repetiram ao longo de vários dias em Barcelona e em outras cidades da região autónoma.