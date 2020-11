Hong Kong. Ativista Joshua Wong vai declarar-se culpado em julgamento

O ativista de Hong Kong Joshua Wong anunciou esta segunda-feira que vai declarar-se culpado no julgamento relativo a uma manifestação pró-democracia realizada no ano passado e considerada ilegal pelas autoridades locais.

Joshua Wong, de 24 anos, e outros dois ativistas, Ivan Lam e Agnes Chow, estão a ser julgados pela organização de uma manifestação realizada à porta da sede da polícia de Hong Kong, no verão passado.

"Nós os três decidimos declarar-nos culpados em todas as acusações (...) Não ficaria surpreendido se fosse detido ainda hoje", disse Wong aos jornalistas ao chegar ao tribunal, esta manhã. "Vou declarar-me culpado das infrações, incluindo a organização e a participação numa manifestação não autorizada, para a qual a pena máxima é de cinco anos", declarou, numa nota enviada a alguns jornalistas, e que a Lusa teve acesso. "Continuaremos a lutar pela liberdade, e este não é o momento de nos achatarmos perante Pequim ou de nos rendermos", continuou o jovem, que em 2014 foi o rosto do movimento dos 'guarda-chuvas amarelos'.

Joshua Wong denunciou a detenção de 23 ativistas, jornalistas e conselheiros, nas últimas três semanas.

"Todos os dias temos ativistas em julgamento, manifestantes enviados para a prisão", de acordo com a mesma nota. "Sob as contínuas investidas contra os dissidentes da cidade, gerações de jovens vão de protestos a prisões. Para salvaguardar a liberdade do lugar onde nascemos, todos eles fizeram um sacrifício silencioso, mas sem arrependimento. Alguns deles foram torturados, forçados ao exílio", frisou.