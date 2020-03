"Temos um problema de dificuldade de pessoal na CITE"

"Está na altura de reavaliar o papel da CITE", afirma, agora que a Comissão celebra 40 anos. Carla Tavares sabe que há "um problema de dificuldade de pessoal" na Comissão, mas diz constatar com agrado "a dedicação com que as pessoas da CITE vêm trabalhar, todos os dias".

A Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego recebe queixas de assédio moral, mas apenas se tiverem por base uma discriminação associada ao género.

Em 2019, chegaram à CITE 12 queixas, mesmo assim mais que em anos anteriores. Cinco já tiveram parecer, favorável ao trabalhador. De 2016 chega a publicação do último estudo sobre assédio moral no local de trabalho, promovido pela CITE.

A partir de um inquérito a 1801 indivíduos, chegou-se à conclusão que 16,5% da população ativa em Portugal já tinha sofrido, pelo menos uma vez, de assédio moral no trabalho. A média dos países europeus fica-se pelos 4,1%.

Veja ou reveja aqui a reportagem na íntegra