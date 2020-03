"As microempresas não têm códigos de conduta"

A Confederação Empresarial de Portugal representa mais de 114.000 empresas, que empregam 1,5 milhões de trabalhadores. Para a CIP, o assédio moral no trabalho merece "tolerância zero" embora o problema vá para além do tecido empresarial e reflita "uma realidade social" portuguesa, defende o vice-presidente da estrutura associativa patronal.

Rafael Campos Pereira admite que as microempresas portuguesas não têm códigos de conduta e ética e que mais de 90% do setor empresarial do país são precisamente microempresas. E remata: "se existe um problema de assédio moral nas empresas, em Portugal, a responsabilidade é de todos".

Veja ou reveja aqui a reportagem na íntegra