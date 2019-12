Toda a saudade é pouca

Adivinhava-se a chegada da década de 60 quando o génio de João Gilberto se materializou na rara circunstância de uma criação musical que resultava num novo género. E que género.

Nascer algo diferente no casamento de voz e de um violão esconde uma aparente simplicidade que em notas de música se traduz numa técnica apurada. Quis o músico dar destaque à sonoridade que até aí amplificava a voz com recurso a um microfone mas que deixava o violão “liberto” e desamparado.

João Gilberto deu um microfone ao violão que assim se assumiu lado a lado com a voz do artista. Mas fez mais ao criar uma sonoridade nova que ao calor da acústica juntava palavras de uma lusofonia que tinha o calor da Bahia, o amor do Rio, o humor de um país que na década de 60 tinha o mundo para conquistar.

Quis o destino que este génio de Gilberto se cruzasse com os de Tom Jobin e Vinicius de Moraes. Tom Jobin terá sido o primeiro a apaixonar-se pela receita que juntava batida ao violão, numa melodia quente que tinha nela todo o Brasil. Não demorou muito a que o álbum Chega de Saudade se espalhasse aos quatro cantos do mundo. Aquele samba moderno tinha o condão de ecoar pela favelas e seduzir as festas das elites. Chamava-se Bossa Nova e para uns era o expoente máximo do novo Jazz enquanto outros preferiam vê-lo como a nova corrente da Música Popular Brasileira.

Rótulos à parte, foi naquela década de 60 que João Gilberto garantiu um lugar cimeiro na cultura lusófona. As palavras de Vinicius e os acordes de Jobim ganhavam uma poesia maior na voz frágil e tímida daquele que brotava um ritmo diferente de um som que se adivinhava eterno. Hinos como Chega de Saudade ou Garota de Hipanema. Este último tem a particularidade de separar música e voz em ritmos e cadências distintos. O tema que levaria Jobim, Vinicius, Gilberto e a viajar pelo mundo para encontros com dezenas de artistas.

O homem que bebeu das raizes do Jazz norte-americano acabaria por se deixar seduzir por essa américa que cruzava culturas. Viveu nos Estados Unidos até regressar ao Brasil nos anos 80. O tempo que passou na América do Norte foi passado a juntar a Bossa Nova a vozes anglo-saxónicas.

Dezenas de colaborações em que o nome de João Gilberto acabava por ficar na Sombra. Nomes como Stan Getz e outras referências do Jazz partilharam estúdios e salas com o brasileiro. Os admiradores sabiam bem quem era esse génio discreto. Os concertos esgotavam depressa e som desse novo Brasil chegava cada vez mais longe.

No regresso ao Brasil, Gilberto continuaria essa partilha de experiências com as principais referências da MPB. Com o passar dos anos, o lado mais reservado de João Gilberto tornava-se mais evidente. Fugia de aparições públicas e evitava entrevistas. Reservado, gostava de tertúlias limitadas aos amigos mais próximos. Acabavam por ser eles o último reduto que libertava relatos ocasionais do lado pessoal de João Gilberto.

Nos últimos anos de vida, vivia escondido num apartamento no Rio de Janeiro. Não ouvia música gravada, apenas tocada ao vivo e de preferência em casa. Foi talvez esta introversão do músico que nunca lhe permitiu ter projeção proporcional ao talento e à relevância para a cultura lusófona. Nomes como Tom Jobim acabaram por ter maior exposição e reconhecimento público. Talvez porque Gilberto era um artista eminentemente técnico, obcecado com pormenores e uma busca incessante pela perfeição. Imune a críticas, seguia um caminho que parecia traçado desde o início.

A última etapa da vida de João Gilberto foi marcada por uma melancolia que transcende a música que produziu mas que ao mesmo tempo consegue ser distintiva do que modo de ser do artista. Como se Chega de Saudade fosse um poema que resume a vida daquele que nos deu uma música intemporal que será sempre um património do Brasil e do mundo.

As homenagens prometem eternizar-se em forma de discos e concertos. Mas as músicas de Gilberto, de Jobim, as palavras de Vinicius, vão ser sempre diferentes na voz de João Gilberto.

O último capítulo será decerto o menos feliz. Os útlimos anos do música foram dominados por problemas de saúde e financeiros, a que se junta uma batalha legal com os filhos. Mas é a vida de João Gilberto que devemos recordar. E se existem ou não coincidências, o facto é que se Gilberto, Jobim e Vinicius não tivessem coincidido no tempo, a história da música lusófona seria bem mais pobres. E nós também. 25 anos depois do desaparecimento de Jobim, Gilberto seguiu-lhe o caminho.

A música trata de os eternizar