Nick Cave, o verdadeiro mestre de cerimónias

Não é por estar a sair vencedor em inúmeras eleições do melhor disco do ano que logo me ocorreu nomear Nick Cave enquanto figura cultural do ano. “Ghosteen” é com toda a certeza um dos álbuns que marca o ano de 2019, que deixa um vinco indelével na obra de Nick Cave e dos Bad Seeds mas só muito dificilmente irá alterar o curso da música popular.

Na verdade trata-se do último episódio de um tríptico que teve início com “Push the Sky Away”, já lá vai meia dúzia de anos, e daí não veio grande novidade ao mundo. Claro que esta é a música mais depurada que o anjo caído do post punk alguma vez produziu. Mas, como o próprio já assentiu, é um erro considerar este disco, tão claramente conceptual, como o resultado do luto pela morte do filho, Arthur.

O que me faz elevar Nick Cave a este panteão da figura cultural do ano erguido pela SIC Notícias é o modo como ele se passou a relacionar com a arte e com o seu público. E, até ver, essa tem sido uma das maiores provas de liberdade artística que me foi dado presenciar na última década. A maioria de razões para que assim aconteça, por mais incrível que isso possa parecer, tem origem na tecnologia.

Algures na segunda década do século XXI: as editoras discográficas estão descapitalizadas devido ao download ilegal (primeiro) e às iniciais dificuldades em lidar com a vitória do streaming enquanto forma privilegiada de distribuição e consumo da música. A par disso, a tecnologia permitiu aos artistas produzirem as suas gravações em casa, ou em estúdios caseiros, sem necessidade de recorrer a complicadas estruturas de gravação, com gravadores de fita magnética que custam um balúrdio por cada hora de utilização.

Não menos importante: as redes sociais impõem-se como forma privilegiada de comunicação entre os comuns dos mortais mas também para as estrelas e outros astros da música popular (e não só). Nasce o universo dos influencers.

Em simultâneo, Nick Cave experimenta um tipo de concerto que rompe com grande parte da tradição do rock’n’roll, ainda que não seja inédito.

Cada espectáculo deixa de ser um processo de apresentação de determinado reportório, em que de um lado está o artista e do outro se encontra o público. Para Nick Cave, a performance ao vivo deixa de ser comunicação e passa a ser comunhão. O vate e e assistência mergulham na mesma dor e no mesmo júbilo. Partilham a emoção como quem celebra uma liturgia.

Ir a um concerto de Nick Cave é, de certo ponto de vista, entrar numa igreja. A interpretação e participação dos presentes na canção “Push The Sky Away”, que durante centenas dos concertos dos últimos anos encerrou o alinhamento dos seus concertos, era e é capaz de transportar os espectadores para um culto baptista perdido no meio dos Estados Unidos da América, com o fantasma de Elvis omnipresente.

O fim da barreira entre artista e público, tantas vezes tentada, pervertida ou manipulada por tantos e tão bons artistas, encontrou aqui um dos seus melhores ícones. Como diria qual quer director de marketing de uma empresa de segunda categoria: “ir a um concerto de Nick Cave e dos Bad Seeds é uma experiência”.

Esses encontros imediatos de terceiro grau conheceram um novo pico quando Nick Cave lançou a newsletter Red Hand Files. Através de um e-mail enviado a todos os que subscreveram esse boletim, o senhor Cave responde a perguntas colocadas pelos seus fãs. Também já vimos isso na política, com o porta a porta, tão comum em eleições que se realizam em países como o Reino Unido, ou nas empresas que procuram contornar os media para contactar o seu target. Certo. Mas neste caso, os exemplos são pungentes, descarnados, dramáticos e de uma intensidade rara. Certamente ausentes da comunicação de bandas desenhadas para teenagers.

Qualquer um dos mais de 70 boletins já enviados e em que Cave responde a perguntas num registo “sou só eu e tu, vamos ver o que acontece”, serve de exemplo. Mas não raras vezes é abordado o tema da morte, da ausência, da incapacidade de lidar com a própria imagem e tantos outros que não são, com toda a certeza, a imagem de marca da pop ligeira ou do rock aldrabão, do vendedor de banha da cobra ou do puro charlatão.

Ou seja, já liberto das grandes máquinas que gravam e dos não tão pequenos departamentos de promoção deste admirável mundo velho da música popular, Nick Cave parece ter dispensado a quase totalidade da sua banda no álbum que lançou neste ano da Graça de 2019. Como ele sublinhou num desses escritos publicados nos Red Hand Files, a música esparsa e encantatória de “Ghosteen” é como uma nave que voga em direcção à verdade.

À última verdade, pode acrescentar-se sem qualquer desconto ou exagero. E o que espanta é ter conseguido isso com uma economia de meios que lhe permite total liberdade. Não há muitos que o queiram mas são muitos menos os que o conseguiram.

Temos que o estimar.