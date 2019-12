António Variações voltou. Mas quem é que o mandou embora?

“Variações”, o filme sobre o ‘inventor da pop portuguesa’, é o quinto mais visto do cinema português nos últimos dez anos. A sua música é hoje entoada por várias gerações, mas nem sempre foi assim. Porque é que demorámos tanto tempo a recebê-lo de volta?

Esta história começa a 150 quilómetros de Lisboa, a 13 de junho de 1984. Estou empoleirado no balcão da loja dos meus pais, comentando com desaforo a atualidade política, tendo como única fonte de conhecimento a crescente quantidade de autocolantes de campanhas eleitorais que já reunira.

Ponto de encontro do basfond local, o híbrido de drogaria e sapataria – porcas, parafusos e rebites de um lado, as mais recentes Le Coq Sportif do outro – teria sido melhor negócio se tirasse cafés, mas sempre se iam sabendo as novidades.

Não me recordo que o que se segue tenha sido empolado, sublinhado com fervor ou lamentado com especial consternação. Foi servido como matéria de facto: morrera António Variações. Não sei se já com interesse jornalístico ou mera curiosidade mórbida, a pergunta que de imediato fiz foi: “morreu de quê?”.

Ao contrário dos anciães da vila, Variações não poderia ter morrido de velho. Surgido em cena, de rompante, apenas três anos antes, aquele homem de barbas cor de fogo e brinco numa das orelhas era, para uma criança prestes a fazer sete anos, um imortal. Especialmente porque, para uma criança prestes a fazer sete anos, Variações sempre existira.

Nos programas de Júlio Isidro, de Luís Pereira de Sousa, no “Vivamúsica” e no rádio a pilhas. ‘O Corpo é que Paga’ nunca era, para mim, um excerto de um provérbio popular; era uma canção do António Variações.

Sentada, mão a segurar a face, a minha já septuagenária avó paterna sentenciava: “Ele cantava muito bem, parecia que cantava como a Amália, mas eu não gosto da figura”.

Em retrospetiva, percebo que ela tivesse desejado ouvi-lo sem todas aquelas ‘modernices’ arquitetadas pelos GNR (em “Anjo da Guarda”) e os Heróis do Mar (em “Dar e Receber”). Mas, sobretudo, talvez desejasse vê-lo vestido com outro preceito. “Morreu de quê?”, tornei a perguntar.

António Variações morreu vítima de uma broncopneumonia, mas não era apenas a 150 quilómetros de Lisboa que o estigma daquela broncopneumonia se sentia. Queimaram-lhe roupa e alguns pertences. Enterraram-no, embaraçosamente, sem panegíricos.

Durante anos, a família contornou a questão, como também obliterou a orientação sexual. Fiscal, Amares, não ficava a 150 quilómetros de Lisboa – ficava a quase 400. A associação Abraço seria fundada oito anos depois e, antes dela, vigorou a idade das trevas da sida, uma peste então ainda grafada como sigla, carimbo fatal longe de estar normalizado.

Variações, que na sua breve vida de palco já fora apedrejado (António Manuel Ribeiro, dos UHF, defendeu-o num espetáculo na Feira Popular, em Lisboa), morreu física e artisticamente naquele dia de Santo António de 1984.

Ao longo dos anos 80, apesar de recuperado por Lena d’Água e Delfins, o seu legado foi vítima do pudor em se assumir que a pop portuguesa a cores fora inventada por um barbeiro minhoto sem formação musical, homossexual e tombado por uma doença associada às mais temerárias promiscuidades.

Foram necessários treze anos para que uma antologia em CD chegasse às lojas, já no final dos anos 90, mas só com o projeto Humanos, neste milénio, vinte anos após a partida do artista, é que a nação se reconciliou, em definitivo, com um dos seus mais inimitáveis ícones culturais.

Não espanta que ‘Muda de Vida’, ‘Maria Albertina’ ou ‘Não Me Consumas’, canções que António não editou em vida, sejam hoje mais facilmente reconhecíveis como de sua lavra através da ‘arqueologia’ dos Humanos do que ‘Visões-Ficções’ ou a ‘Dar e Receber’, alguns dos temas mais marcantes dos dois discos que nos deixou, e nos quais imprimiu – intensamente – a sua própria voz.

Culpemos vinte anos de laxismo, durante os quais Variações esteve praticamente remetido à condição de artista de franjas dos anos 80 portugueses, relíquia de outros tempos, quando a sua marca enquanto astro pop poderia ter conhecido um brilho permanente. E saudemos quem ergueu e participou no documentário “Variações”, emitido pela RTP em dezembro de 1996, lançando finalmente luz sobre o homem além da música, e quem – do realizador João Maia ao ator Sérgio Praia – percebeu que quase 300 mil pessoas estariam dispostas a pagar o preço de um bilhete para saber como tudo se passou, com um ou outro floreado, no escurinho do cinema.

Variações está, finalmente, no meio de nós.