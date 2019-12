Pedro Costa: anunciando um novo realismo

Ironia dos tempos: por um lado, no mundo global do cinema, vivemos influenciados por um marketing que parece querer reduzir os filmes a atribulações de super-heróis, copiando cada vez com menos imaginação os efeitos mais banais dos videojogos; por outro lado, um dos títulos mais admiráveis de 2019, “Joker”, de Todd Phillips, tem as suas raízes temáticas e mitológicas precisamente no universo dos super-heróis.

No plano social, um dos efeitos mais tristes desta conjuntura é a desvalorização do conceito clássico de cinefilia. Entenda-se, à letra: do amor pelo cinema, desse amor que nos leva a dizer que a grandeza humana de um filme como “Joker” não provém do seu “tema” ou das “polémicas” em que se enredou ou foi enredado, mas tão só da complexidade das emoções, da riqueza de pensamento das suas imagens e sons.

Pedro Costa é, justamente, um artista das imagens e sons. Ao filmar “Vitalina Varela”, a saga de uma mulher de Cabo Verde que chega a Portugal pouco depois do falecimento do marido, ele consegue consumar um fascinante paradoxo: propõe um retrato social de rara acutilância, ao mesmo tempo que celebra a hipótese de um cinema realmente maior que a vida (“bigger than life”, como diziam os mestres clássicos de Hollywood), em que as matérias vivas e os fantasmas ausentes possuem os mesmos direitos narrativos. Há no seu trabalho o desejo de um novo realismo em que o visível e o invisível, o físico e o metafísico comunicam de modo singelo e comovente.

Reconhecer o seu protagonismo no ano de 2019 passa também pela memória das importantíssimas distinções que obteve com “Vitalina Varela”: no Festival de Locarno, o filme foi consagrado com o prémio máximo, Leopardo de Ouro [foto], e também com o prémio de interpretação feminina para Vitalina Varela (actriz e personagem partilham o mesmo nome).

É uma memória incómoda, convenhamos. Isto porque todos sabemos que, por cinismo ou automatismo, há várias décadas que os prémios internacionais para a produção cinematográfica portuguesa servem, por vezes, para lançar um anátema: os filmes seria feitos apenas para os festivais…

Tal insinuação tem sempre o mesmo perverso efeito: impede que haja qualquer reflexão regular sobre os desequilíbrios de funcionamento do próprio mercado português e as limitações das nossas estruturas de produção. Mais do que isso: contraria o reconhecimento muito básico do valor de distinções em certames como o de Locarno (um dos mais importantes festivais europeus, logo depois do trio Berlim/Cannes/Veneza), afinal celebrando o apelo eminentemente universal do próprio filme.

Pedro Costa, convém lembrar, é um artista que chega a “Vitalina Varela” depois de ter assinado filmes como “No Quarto da Vanda” (2000), “Juventude em Marcha” (2006) ou “Cavalo Dinheiro” (2014). Neles, através deles, podemos ler o sentido de uma trajectória que resiste, ponto por ponto, a qualquer naturalismo piedoso. Trata-se de saber como lidar com o mundo à nossa volta, procurando imagens e sons que, realmente, saibam ver e saibam escutar. Não é fácil, mas é essencial.