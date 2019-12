As figuras e os acontecimentos do ano

Figura Nacional

José Tolentino Mendonça é a figura nacional do ano, com 69,9% dos votos, seguido pelo primeiro-ministro, António Costa, com 19,1%. Elisa Ferreira consegue 11%.

Surpresa Política

Na política, André Ventura é a surpresa saída das últimas eleições. O deputado do partido Chega! consegue 78,9% dos votos.

Joaquim Cotrim Figueiredo, eleito pelo partido Iniciativa Liberal, consegue 11,3% e Joacine Katar Moreira, deputada pelo Livre, 9,8%.

Figura Internacional

Já o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, destaca-se como figura internacional, com 45% dos votos.

A nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, consegue 28,4% dos votos e a jovem ativista ambientalista Greta Thunberg 26,6%.

Figura do Desporto

No desporto, Jorge Jesus destaca-se entre as escolhas. O treinador português consegue 62,1% dos votos.

João Félix chega aos 20,8% e o selecionador nacional, Fernando Santos, aos 17,1%.

Acontecimento Nacional

O caos na saúde é considerado o acontecimento mais marcante do ano, com 66,9% dos votos, seguido do protesto dos camionistas, com 21,5%, e só depois o equilíbrio das contas públicas, com 11,6% dos votos.

Acontecimento Internacional

Fora de Portugal, o Brexit chamou a atenção dos portugueses com 48,9% dos votantes a escolherem-no como acontecimento do ano.

Os protestos em Hong Kong conseguem 36,2% e a crise na Catalunha 14,9%.