As frases que marcaram a política portuguesa em 2019

Geringonça

"Senhor primeiro-ministro, deixe a direita perdida nos seus jogos e avance onde tem hesitado ou onde se atrasou. O Bloco não faltará."Catarina Martins, coordenadora do BE, a 20-02-2019

"Tivemos o dobro do trabalho [nesta legislatura], porque tivemos que trabalhar, como é nossa obrigação, com aqueles que se nos opõem e tivemos que trabalhar, às vezes muito penosamente, com aqueles que nos dizem apoiar." Carlos César, líder parlamentar do PS, a 24-03-2019

"Acreditamos que sim, que tenha sido penoso ao PS ter feito medidas que não estavam no seu programa como descongelar pensões, aumentar o salário mínimo nacional, ter de fazer a integração de precários da administração pública no Estado ou mudar leis no combate à violência doméstica." Catarina Martins, a 25-03-2019

"Aquilo em que conseguimos convergir tem sido suficiente para uma muito boa amizade, mas é insuficiente para termos um bom casamento. As pessoas costumam dizer que não vale a pena estragar uma boa amizade com um namoro malsucedido. Aqui, também é um caso assim." António Costa, sobre a 'geringonça' na SIC,a 27-05-2019

"Não quero ser injusto, mas [PCP e BE] são partidos de natureza muito diferente. O PCP tem uma maturidade institucional muito grande. Já fez parte dos governos provisórios, já governou grandes câmaras, tem uma forte presença no mundo autárquico e sindical, não vive na angústia de ter de ser notícia todos os dias ao meio-dia." António Costa, ao Expresso, a 24-08-2019

"Como é sabido, essa [acordo com o PS] foi uma exigência do então Presidente da República [Cavaco Silva] , que insistia: 'Então, o papel? Onde está o papel? O que diz o papel? Preciso do papel!'. Por nós, não tinha sido necessário. Foi resultado dessa necessidade angustiante do então Presidente. Não é repetível." Jerónimo de Sousa, ao Expresso, a 31-08-2019

"Quem quer pontes, não as queima. (...) Não sei se o PS está arrependido destes quatro anos, nós no Bloco de Esquerda não estamos." Catarina Martins, a 20-09-2019

Tancos

"O roubo de material de guerra em Tancos é grave, é responsabilidade dos militares, mas não atirem tudo para cima dos militares, quem dá os recursos tem de assumir essas culpas também." Carlos Jerónimo, ex-chefe do Estado-Maior do Exército, a 13-02-2019

"Nem através do Governo, nem através de ninguém no parlamento, nem através das chefias militares, nem através de quaisquer entidades de investigação criminal, civil ou militar, nem através de elementos da minha equipa, da Casa Civil ou da Casa Militar, nem através de terceiros, não tive [informação sobre o alegado encobrimento na recuperação das armas furtadas de Tancos] . (...) É bom que fique claro que o Presidente não é criminoso." Marcelo Rebelo de Sousa

"Reitero que nunca fui informado, por qualquer meio, sobre o alegado encobrimento na recuperação das armas furtadas de Tancos, pelo que gostaria que ficasse claro que o então Ministro da Defesa não cometeu qualquer crime nem mentiu, tal como não o fez o cidadão José Alberto Azeredo Lopes." Comunicado de Azeredo Lopes, a 26-09-2019

Violência doméstica

"Não podemos aceitar que isto prossiga e é revoltante verificar como, 19 anos depois de termos introduzido na legislação que o crime da violência doméstica passou a ser público, e dezenas de anos depois de as magistraturas terem sido abertas a uma forte participação feminina, continuamos a ter o tratamento judiciário que temos do crime de violência doméstica." António Costa, sobre acórdãos do juiz Neto Moura, a 08-03-2019

Professores

"Se não houver acordo e houver apenas a versão governativa em diploma, aquilo que o Presidente tem de ponderar é que um novo veto significa zero para os professores. O que é que é preferível, zero ou alguma recuperação de tempo de serviço em 2019?" Marcelo Rebelo de Sousa, a 28-02-2019

"O país não é gerível com esta irresponsabilidade e este oportunismo que foi revelada pela aliança entre os partidos de direita e os partidos mais extremistas à esquerda." Carlos César, sobre a aprovação no parlamento de uma alteração ao decreto do Governo sobre o tempo de serviço congelado dos professores, a 03-05-2019

"Nestas condições, entendi ser meu dever de lealdade institucional informar o Presidente da República e o presidente da Assembleia da República que a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão." António Costa, numa declaração ao país, a 03-05-2019

"Classifico com uma só palavra aquilo que acabei de ouvir: foi um exercício de um ato de chantagem." Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, a 03-05-2019

"Se alguém acha que este ano, por haver três atos eleitorais, vamos ceder ao facilitismo, à demagogia e ao eleitoralismo, pois podem tirar o cavalinho da chuva." António Costa, a 03-05-2019

" [António Costa] quis fabricar um caso político de vitimização para enganar os portugueses. Um número de ilusionismo eleitoral para atacar o PSD, tentando criar a falsa ideia de que estamos a aprovar medidas que empurrariam o país para uma orgia orçamental." Rui Rio, a 05-05-2019

"Eu não vou criar ilusões a dizer que vou devolver a integralidade do tempo [aos professores] , porque eu sei que só não vou eu, como não vai ninguém. E não vai, não é este ano, nem no próximo, nem daqui a 10 anos, porque financeiramente não é possível fazer isso." António Costa, na TVI, a 06-05-2019

"O que podemos dizer é que hoje estão de parabéns o PS e o Governo, porque ganharam esta batalha, mas podem escrever e ter a certeza que vão perder esta guerra (...). Como nós conseguimos ler ali na parede da sede do PS no [Largo do] Rato é que só é vencido quem desiste de lutar." Mário Nogueira, sobre o chumbo parlamentar à recuperação do tempo integral de serviço congelado aos professores, a 10-05-2019

Caso dos familiares no Governo

"Nunca houve um Governo em Portugal onde quando [se] reúne o Conselho de Ministros parece a ceia de Natal: senta-se o marido [Eduardo Cabrita] e a mulher [Ana Paula Vitorino] e, agora, também já se senta o pai [José Vieira da Silva] e a filha [Mariana Vieira da Silva] ." Rui Rio, a 09-03-2019

"O professor Cavaco tem muitas qualidades. Seguramente, a melhor qualidade dele não é a memória." António Costa, a 28-03-2019

Eleições

"Essa é uma questão que eu não me coloco, eu acho que nós vamos ter um bom resultado [nas legislativas de 6 de outubro] ." Assunção Cristas, sobre a hipótese de deixar de ser líder do CDS-PP, Lusa, a 03-09-2019

"Pedirei a convocação do Conselho Nacional com vista à realização de um congresso nacional extraordinário (...). Tomei a decisão de não me recandidatar. Tenho a certeza de que o CDS encontrará forma de construir o seu futuro." Assunção Cristas, depois de serem conhecidas as primeiras sondagens na noite eleitoral, a 06-10-2019

"Não atingimos o objetivo, mas não é a grande derrota que muitos previam, essa grande derrota não existiu." Rui Rio, a 06-10-2019

"Chegámos aqui pelas ideias. Ideias que irão fazer oposição ao socialismo." Carlos Guimarães Pinto, presidente do Iniciativa Liberal, depois de o partido eleger um deputado, a 06-10-2019

"Seremos no parlamento a esquerda antifascista, antirracista, a esquerda feminista radical porque o radicalismo feminista também é o alicerce das democracias." Joacine Katar Moreira, deputada eleita pelo Livre, a 06-10-2019

"Os portugueses gostaram da 'geringonça' e desejam a continuidade da atual solução política, agora com um PS mais forte. Vamos procurar junto dos nossos parceiros parlamentares renovar a solução política que os portugueses disseram que querem continuada." António Costa, a 06-10-2019

Liderança do PSD

"Cada um de nós tem de assumir as suas responsabilidades, eu vou assumir as minhas. Eu serei candidato nas próximas eleições diretas por uma questão de coerência e convicção e gostava muito que o doutor Rui Rio também pudesse ser candidato." Luís Montenegro SIC, a 09-10-2019

"Não é tempo para taticismos, não podemos esperar mais quatro anos. (...) O meu nome é Miguel Pinto Luz e sou o vosso candidato à liderança do PSD." Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, Facebook, a 18-10-2019

"O que está em jogo é demasiado importante para que a minha decisão possa ser outra. Estou, pois, disponível para disputar as próximas eleições internas, liderar a oposição ao Governo do Partido Socialista e conduzir o PSD nas próximas eleições autárquicas." Rui Rio, a 21-10-2019

Polémica no Livre

"Assumo total responsabilidade pelo voto e devo dizer que, apesar de a abstenção não constituir um voto a favor ou um voto contra, ela não representou aquilo que tem sido desde sempre a minha posição pública sobre esta temática [Palestina] . Votei contra a direção de mim mesma." Joacine Katar Moreira, Lusa, a 23-11-2019

"Quero deixar uma mensagem a todos aqueles que votaram no Livre, seguem a política portuguesa, a todos os nossos concidadãos: é a de que sei que muitos estão perplexos e quero que tenham consciência de que nós também estamos." Rui Tavares, fundador do Livre, a 24-11-2019

"Fui eu que ganhei as eleições, sozinha, e a direção [do Livre] quer ensinar-me a ser política." Joacine Katar Moreira, ao Observador, 24-11-2019

"A Assembleia do Livre reconhece que todos os nossos membros, apoiantes e eleitores olham para as declarações dos últimos dias com perplexidade. Assumimos as dificuldades de comunicação e queremos garantir que estamos a trabalhar em conjunto para as resolver." Comunicado do Livre, a 24-11-2019

Regionalização

"Sabendo-se, como se sabe, que o Presidente da República é um dos maiores adversários dessa ideia [regionalização] , acho que não seria muito saudável para o país entrarmos agora num grande conflito institucional com o Presidente da República." António Costa, a 24-11-2019

"Um referendo para o povo português chumbar novamente a regionalização significa matar a regionalização definitivamente." Marcelo Rebelo de Sousa, a 30-11-2019

Novos partidos no Parlamento

"O PS não aprende porque não quer aprender. Sabe que mantendo um país amorfo e resignado, tem sempre um grupo de pobres, de desesperados, de dependentes do Estado que lhe irão dar o voto. A pobreza de muitos é aquilo que segura o PS no poder." João Cotrim Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal,a 30-10-2019

"A direita disse que o diabo ia chegar (...) e chegou mesmo. E o diabo hoje é esta grande maioria de esquerda que quer tornar Portugal numa espécie de Venezuela." André Ventura, deputado do Chega, a 30-10-2019

"Irei manter, naturalmente, todas as minhas funções, participar na Assembleia da República, da maneira que eu necessito. Independentemente de gaguejar ou não, a mensagem irá ser uma mensagem compreendida." Joacine Katar Moreira, à Lusa, a 05-11-2019

José Sócrates

"Começa a ser insuportável assistir, sem reagir, aos ataques que o líder do PS faz à história do Partido Socialista e aos anteriores governos socialistas." José Sócrates, ex-primeiro-ministro, ao Expresso, a 31-08-2019

Marcelo Rebelo de Sousa

"Votem, não se demitam de um direito que é vosso dando mais poder a outros do que aquele que devem ter. (...) Debatam tudo, com liberdade, mas não criem feridas desnecessárias e complicadas de sarar." Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, na mensagem de Ano Novo, a 01-01-2019

" [É preciso] mais ambição no Portugal pós-colonial, mais ambição na democracia, mais ambição na demografia, mais ambição na coesão, mais ambição na era digital e mais ambição na antecipação do futuro do emprego e do trabalho. Mais ambição na luta por um mundo sustentável." Marcelo Rebelo de Sousa, a 25-04-2019

"Há uma forte possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos. Isto, para ser muito realista." Marcelo Rebelo de Sousa, a 31-05-2019

"A estabilidade é uma coisa que se constrói todos os dias. (...) Não há dois governos iguais, nunca." Marcelo Rebelo de Sousa,a 12-10-2019

"Importa e importa muito haver mais e mais sustentável crescimento económico. Este que temos não chega. Os infortúnios (...) virão mais cedo do que esperado." Marcelo Rebelo de Sousa, a 22-10-2019

"A ideia é tudo fazer para que quem quiser possa ter condições para sair da situação de sem-abrigo. É esse o compromisso social traduzido num empenhamento social ao longo dos próximos quatro anos." Marcelo Rebelo de Sousa, a 18-11-2019

Ferro Rodrigues

"Avizinham-se tempos sombrios, com o ressurgimento de ideologias que julgávamos definitivamente desacreditadas e atiradas para o lixo da História, e com o crescente apoio a políticos e movimentos antidemocráticos, portadores de mensagens xenófobas e racistas." Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, a 31-01-2019

"O natural é o PS não apresentar candidato. O eleitorado do PS apoia Marcelo [Rebelo de Sousa] maciçamente." Ferro Rodrigues, no Expresso, a 04-08-2019

Jerónimo de Sousa

"Não vou calçar as pantufas, vou continuar como militante, como a pessoa que sou, a ajudar o meu partido. Continuarei a ser comunista." Jerónimo de Sousa, Lusa, a 02-03-2019

"[Não há democracia na Coreia do Norte?] É uma opinião. O que é a democracia? Primeiro tínhamos que discutir o que é a democracia." Jerónimo de Sousa, ao 'Site' Polígrafo, a 18-03-2019

"Você pode gostar de comer vegetais, eu também gosto, mas a maioria dos portugueses que estiver a ouvir isto diz assim: 'está bem, mas um bom bife também calha bem'." Jerónimo de Sousa, numa entrevista ao site do PCP, a 16-09-2019

Rui Rio

"Só se eu fosse hipócrita é que dizia que a culpa [do resultado do PSD nas eleições europeias] é toda minha, fica bem dizer, mas não é, é repartida e a minha também lá está." Rui Rio, a 06-06-2019

"Sou muito melhor em ganhar eleições do que sondagens."Rui Rio, a 28-07-2019

"Não tenho particular entusiasmo em ser deputado."Rui Rio, Lusa, 08-09-2019

"Pode fazer o Governo que quer, agora fica com um recorde nacional que nunca gostaria de ter tido - o maior e mais caro Governo da história toda de Portugal." Rui Rio, a 30-10-2019

André Silva

"Primeiro ignoram-te, depois riem de ti, depois agridem-te, depois aceitam-te. Este é o caminho das pedras que o PAN tem feito."André Silva, líder do PAN ao Público, a 01-06-2019

" [O PAN] vai contribuir para o PS não ter maioria absoluta."André Silva, à Lusa, a 31-08-2019