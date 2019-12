Parece que foi ontem...

Janeiro

Dia 1 - Jair Messias Bolsonaro é empossado 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.

Dia 8 - A ANA - Aeroportos de Portugal e o Estado assinam o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, que prevê um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028.

Dia 9 - O coletivo do Tribunal da Relação de Coimbra confirma a absolvição da inspetora da PJ Ana Saltão, acusada de matar, em 2012, a avó do marido.

Dia 13 - O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, a única instituição controlada pela oposição no país, é detido pelos serviços secretos de informação.

Dia 16 - O português Rui Pinto, o hacker que terá acedido ilegalmente aos e-mails do Benfica, é detido na Hungria.

O ex-ministro do PS Armando Vara apresenta-se na cadeia de Évora para cumprir cinco anos de prisão a que foi condenado no âmbito do processo Face Oculta.

Dia 17 - O Parlamento chumba dois projetos de lei do Bloco de Esquerda (BE) e do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) para a legalização da canábis para uso recreativo.

Dia 23 - Juan Guaidó, presidente do parlamento da Venezuela, autoproclama-se Presidente interino do país, prometendo um "governo de transição" e "eleições livres".

Dia 25 - Uma rutura de uma barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, provoca centenas de mortes e feridos.

Dia 26 - Equipas de resgate espanholas encontram sem vida uma criança que caiu num poço em Totalán, Málaga, 13 dias antes, e que ficou presa num túnel de 25 centímetros de diâmetro e 107 metros de profundidade.

Fevereiro

Dia 4 - O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, é constituído arguido no caso dos incêndios de 17 de junho de 2017.

Dia 6 - A justiça brasileira condena o ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e branqueamento de capitais.

Dia 8 - Um incêndio no centro de treino do Flamengo, clube do campeonato brasileiro de futebol, na zona oeste do Rio de Janeiro, provoca 10 mortos e três feridos.

Dia 16 - O primeiro-ministro anuncia uma remodelação no Governo promovendo três secretários de Estado a ministros: Mariana Vieira da Silva para a Presidência, Pedro Nuno Santos para as Infraestruturas e Habitação, e Nelson de Souza para o Planeamento.

Dia 18 - O Presidente da República promulga, embora expressando dúvidas sobre esta opção política, o decreto do Governo que atualiza de 580 para 635,07 euros o salário mínimo na função pública.

Dia 25 - Na 91.ª edição dos Óscares, prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, são distinguidos "Green Book - Um guia para a vida" (melhor filme); Alfonso Cuarón (melhor realizador); Olivia Coleman (melhor atriz) e Rami Malek (melhor ator), entre outros.

Março

Dia 5 - O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, chega a Luanda para uma visita de Estado de quatro dias.

Dia 6 - O juiz desembargador Neto de Moura é transferido da secção criminal para a secção cível do Tribunal da Relação do Porto, deixando de julgar casos de violência doméstica.

Dia 7 - O Conselho de Ministros aprova o decreto-lei que define o modelo de recuperação do tempo de serviço dos professores, repondo dois anos, nove meses e 18 dias do tempo congelado entre 2011 e 2017.

Dia 8 - Um avião da Ethiopian Airlines despenha-se pouco depois de descolar de Adis Abeba, Etiópia, causando a morte às 157 pessoas que estavam a bordo.

Dia 12 - O ciclone Idai atinge Moçambique, principalmente a região da Beira, provocando 604 mortos e afetando cerca de 1,5 milhões de pessoas.

Dia 14 - O parlamento britânico aprova um adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia.

Pelo menos 49 pessoas morrem num ataque a duas mesquitas em Chirstchurch, na Nova Zelândia.

Dia 20 - A polícia federal brasileira detém o ex-Presidente do Brasil Michel Temer, a pedido dos investigadores da Operação Lava Jato.

Dia 25 - O Ministério Público acusa formalmente Rosa Grilo e António Joaquim do homicídio do triatleta Luís Grilo, marido da arguida, em julho de 2018.

Dia 26 - O diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, confirma no parlamento que foi "uma encenação" a recuperação pela PJ Militar, em outubro de 2017, de parte do material militar furtado nos paióis de Tancos.

Abril

Dia 4 - O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, demite-se após saber-se que era primo do seu chefe de gabinete.

Dia 11 - O fundador da organização Wikileaks, Julian Assange, é detido pela polícia britânica no interior da embaixada do Equador em Londres, onde se encontrava há sete anos.

Dia 15 - Os motoristas de matérias perigosas entram em greve, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.

Um incêndio na catedral de Notre-Dame danifica gravemente este edifício icónico de Paris e da arte gótica mundial

Dia 17 - Pelo menos 29 pessoas morrem num acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira.

Dia 21 - Oito explosões no Sri Lanka matam pelo menos 253 pessoas, entre as quais um português residente em Viseu, e provocaram mais de 500 feridos.

Dia 28 - O PSOE vence as eleições legislativas de Espanha, com quase 7,5 milhões de votos (28,8%) e 123 deputados eleitos.

Maio

Dia 21 - A União Europeia aprova formalmente a proibição até 2021 do uso de produtos de plástico de utilização única como palhinhas, varas de balões e cotonetes.

Dia 24 - A primeira-ministra britânica, Theresa May, demite-se da liderança do Partido Conservador, desencadeando uma eleição interna que ditará o novo líder do partido e do Governo.

Dia 26 - O PS vence as eleições europeias em Portugal com 33,38% dos votos e nove eurodeputados. Segue-se o PSD (21,94% e seis eurodeputados); o BE (9,82% e dois deputados); a CDU (6,88% e dois deputados); o CDS-PP (6,19% e um deputado); e o PAN (5,08% e um deputado). A nível da UE, ganha o Partido Popular Europeu (PPE), que elegeu 182 deputados de quase meia centena de partidos de 27 países, incluindo os portugueses PSD e CDS-PP.

Junho

Dia 8 - Portugal é eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o Melhor Destino Turístico europeu pelos World Travel Awards.

Dia 15 - O Governo de Hong Kong decide suspender o debate sobre a proposta de lei da extradição, após protestos na antiga colónia britânica com centenas de milhares de pessoas.

Dia 30 - Donald Trump torna-se no primeiro Presidente dos Estados Unidos a entrar em solo da Coreia do Norte, ao cruzar a pé a fronteira e cumprimentar o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Julho

Dia 5 - O ex-ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes é constituído arguido no caso de Tancos.

O Ministério Público acusa 28 arguidos no âmbito do inquérito que investiga alegadas irregularidades no processo de reconstrução das casas que arderam no incêndio de Pedrógão Grande, em junho de 2017.

Dia 7 - O Santuário do Bom Jesus, em Braga e conjunto composto pelo Palácio, Basílica, Convento, Jardim do Cerco e Tapada de Mafra são classificados Património Cultural Mundial da UNESCO.

Dia 10 - Ministério Público acusa 89 arguidos do processo "Hells Angels" por associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado, ofensa à integridade física, extorsão, roubo, tráfico de droga e detenção de armas e munições, entre outros crimes.

Dia 16 - A alemã Ursula Von der Leyen é eleita para a presidência da Comissão Europeia pelo Parlamento Europeu.

Dia 17 - O traficante de droga mexicano Joaquín Guzmán, conhecido como 'El Chapo', é condenado a prisão perpétua em Nova Iorque.

Dia 19 - O parlamento aprova um projeto de lei pune com coimas entre 25 e 250 euros quem atirar pontas de cigarro para a via pública.

O parlamento aprova por unanimidade o fim da distribuição de sacos e cuvetes de plástico para pão, frutas e legumes no comércio e da venda de louça descartável em plástico.

O parlamento aprova a inscrição em lei da gratuitidade dos manuais escolares até ao 12.º ano.

Dia 23 - O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido Boris Johnson vence as eleições no Partido Conservador e sucede a Theresa May à frente do governo britânico.

Dia 29 - Francisco Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, demite-se, após ter sido noticiado o seu envolvimento na escolha das empresas para a produção dos kits para o programa "Aldeias Seguras".

Dia 30 - O Ministério Público instaura um inquérito relacionado com a compra de golas antifumo de proteção contra incêndios distribuídas pela Proteção Civil.

Agosto

Dia 6 - O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo (maior partido da oposição) assinam, em Maputo, o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional.

Dia 12 - Motoristas de matérias perigosas e de mercadorias iniciam greve por tempo indeterminado. O Governo decreta a requisição civil dos motoristas em greve, alegando incumprimento dos serviços mínimos.

Dia 14 - Antram e Fectrans assinam um acordo relativo ao contrato coletivo de trabalho numa reunião no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em Lisboa.

Dia 20 - O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anuncia a demissão e acusa o líder da Liga (extrema-direita), Matteo Salvini, de ter posto fim à coligação de Governo.

Dia 22 - A Academia Latina de Gravação anuncia que José Cid vai receber um Grammy de "Excelência Musical".

Setembro

Dia 4 - A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anuncia a retirada da lei da extradição, na origem dos protestos que duram há três meses naquela Região Administrativa Especial da China.

Dia 7 - O filme "Joker", do realizador norte-americano Todd Phillips, vence o Leão de Ouro da 76.ª edição do festival de cinema de Veneza.

O filme português "A Herdade", de Tiago Guedes, é distinguido com o Prémio Bisato d'Oro para Melhor Realização, atribuído por um júri da crítica independente presente no Festival de Cinema de Veneza.

Dia 10 - A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anuncia que a comissária designada por Portugal, Elisa Ferreira, será responsável pelos fundos de coesão, reformas estruturais e pela implementação do futuro instrumento orçamental para a zona euro no próximo executivo comunitário.

Dia 11 - Cientistas detetam pela primeira vez vapor de água na atmosfera de um planeta fora do sistema solar.

Dia 22 - O PSD vence as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42% dos votos e 21 deputados, mas perde, pela primeira vez, a maioria absoluta no parlamento da região.

Dia 25 - A búlgara Kristalina Georgieva torna-se a segunda mulher a ser nomeada diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Outubro

Dia 5 - O bispo Tolentino Mendonça torna-se cardeal numa cerimónia no Vaticano. É sexto cardeal português deste século e o 46.º da história.

Dia 6 - O PS vence as eleições legislativas com 36,34% dos votos e elege 108 deputados, seguido do PSD (27,76% e 79 deputados), BE (9,52% e 19 deputados), CDU (6,33% e 12 deputados) CDS-PP (4,22% e cinco deputados), PAN (3,32% e quatro deputados), Chega (1,29% e um deputado), Iniciativa Liberal (1,29% e um deputado) e Livre (1,09% e um deputado).

Assunção Cristas anuncia a sua saída da liderança do CDS-PP na sequência dos resultados eleitorais.

Dia 7 - O prémio Nobel da Medicina é atribuído a três cientistas pelas suas descobertas relativas à forma como as células se adaptam às diferenças de oxigénio.

Dia 8 - O Prémio Nobel da Física 2019 é atribuído a três cientistas por novas teorias em cosmologia e pela descoberta de um planeta extra sistema solar na órbita de uma estrela como o Sol.

O escritor Afonso Reis Cabral vence o Prémio José Saramago, com o romance "Pão de Açúcar".

Dia 9 - O Prémio Nobel da Química 2019 é atribuído a três cientistas pelo desenvolvimento de baterias de iões de lítio.

Dia 10 - A escritora polaca Olga Tokarczuk e o austríaco Peter Handke são distinguidos com o Prémio Nobel da Literatura de 2018 e 2019, respetivamente.

Dia 11 - O prémio Nobel da Paz é atribuído ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, promotor de um acordo de paz com a Eritreia.

Dia 14 - O prémio Nobel da Economia de 2019 foi é atribuído à francesa Esther Duflo, ao indiano Abhijit Banerjee e ao norte-americano Michael Kremer.

Dia 18 - O ex-presidente do Governo Regional da Catalunha Carles Puigdemont apresenta-se voluntariamente às autoridades belgas na sequência do mandado de detenção emitido pelo Tribunal Supremo de Espanha.

Dia 24 - O economista chinês Ilham Tohti, conhecido pela luta pelos direitos da minoria uigur e pela defesa de leis regionais de autonomia, vence o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento.

Dia 24 - O corpo do ditador espanhol Francisco Franco é enterrado no cemitério de Mingorrubio, em El Pardo, arredores de Madrid, depois de ter sido exumado do Vale dos Caídos.

Dia 25 - O socialista Eduardo Ferro Rodrigues é eleito, pela segunda vez, presidente da Assembleia da República com 178 votos a favor, 44 brancos e oito nulos.

Dia 26 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse aos 19 ministros e 50 secretários de Estado do XXII Governo Constitucional, depois de empossar o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

O programa do XXII Governo Constitucional é aprovado em Conselho de Ministros.

Dia 27 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia a morte do líder do grupo extremista Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, numa operação militar norte-americana no noroeste da Síria.

NOVEMBRO

Dia 8 - O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva, na cadeia desde abril de 2018, sai em liberdade após o Supremo Tribunal Federal brasileiro ter decidido que as penas de prisão só começam a ser cumpridas depois de a condenação transitar em julgado.

Dia 10 - O presidente da República da Bolívia, Evo Morales, renuncia ao cargo, após quase 14 anos no poder.

O PSOE vence as eleições legislativas espanholas, mas sem conseguir uma maioria absoluta.

Dia 12 - Os líderes do PSOE (socialistas) e do Unidas Podemos (extrema-esquerda), Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, assinam um pré-acordo para a formação de um Governo de coligação em Espanha.

Dia 14 - O Conselho de Ministros aprova o aumento do salário mínimo para 635 euros a partir de janeiro de 2020.

Dia 15 - O Presidente da República promulga o aumento salário mínimo nacional para 635 euros em 2020.

Dia 23 - O Flamengo de Jorge Jesus conquista a Taça Libertadores.

Dia 27 - A pena imposta contra o ex-Presidente brasileiro Lula da Silva num processo da operação Lava Jato é aumentada de 12 anos e 11 meses de prisão para cerca de 17 anos de cadeia.

Dia 28 - Portugal é distinguido como melhor destino turístico do mundo pelo terceiro ano consecutivo pelos World Travel Awards.

DEZEMBRO

Dia 2 - A ativista sueca Greta Thunberg passa por Lisboa, antes de viajar para Madrid, onde decorre a cimeira das Nações Unidas sobre o clima (COP25).

O juiz Rui Rangel é demitido da magistratura pelo Conselho Superior da Magistratura, devido ao seu envolvimento no processo criminal Operação Lex.

A juíza Fátima Galante, arguida no processo Operação Lex juntamente com o ex-marido e juiz Rui Rangel, é sancionada com aposentação compulsiva pelo Conselho Superior da Magistratura.

Dia19 - Congresso norte-americano aprovou a destituição de Donald Trump.

Dia 22 - Imagens aéreas mostram dimensão das cheias nas margens do Mondego.

Dia 23 - Sá Pinto demitido do comando técnico do SC Braga.

Dia 25 - Polícia espanhola investiga morte de família britânica em piscina.

Polémico episódio de Natal terá motivado ataque à produtora Porta dos Fundos.

Dia 26 - Banco de Portugal suspendeu pagamento a mulher do presidente do Crédito Agrícola.