Os conteúdos mais vistos no site da SIC Notícias em 2019

A mensagem da antiga funcionária do McDonalds para Cristiano Ronaldo

Numa entrevista no verão, Cristiano Ronaldo recordou as dificuldades que viveu em criança e revelou que com 12 anos pedia os hambúrgueres que sobravam num McDonald's em Alvalade.

O craque português tentou encontrar as funcionárias que lhe davam as sobras para lhes agradecer, mas sem sucesso. A SIC conseguiu falar com uma delas e a mensagem da mulher foi o conteúdo mais visto do site em 2019.



Papa diz que é melhor viver como ateu do que ir à igreja e odiar os outros

No início de janeiro, o Papa Francisco afirmou que era preferível viver como ateu do que ir todos os dias à igreja e passar a vida a odiar e a criticar os outros.

"Quantas vezes vemos o escândalo dessas pessoas que passam o dia na igreja, ou que lá vão todos os dias, e depois vivem a odiar ou a falar mal dos outros."

O Papa acrescentou que o melhor é nem ir à igreja: "Vive como um ateu. Se vais à igreja, então vive como filho, como irmão, dá um verdadeiro exemplo", instou. As declarações do Papa surgem em segundo lugar na lista dos mais vistos.



Yara Nardi

Adepta invadiu o relvado na final da Champions

A final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Tottenham, em junho, ficou marcada por uma invasão de campo protagonizada por uma adepta.

Mas não se tratou de uma adepta qualquer: a "invasora" chama-se Kinsey Wolanski e é namorada de Vitaly, um adepto russo conhecido precisamente por invadir vários eventos desportivos. A galeria foi o terceiro conteúdo mais visto do site da SIC Notícias.



1 / 11 Pawel Kopczynski 2 / 11 Sergio Perez 3 / 11 Carl Recine 4 / 11 Carl Recine 5 / 11 Toby Melville 6 / 11 Toby Melville 7 / 11 Sergio Perez 8 / 11 Sergio Perez 9 / 11 Toby Melville 10 / 11 Kai Pfaffenbach 11 / 11 Felipe Dana

Adeptos do Ajax comovidos com gesto de Cristiano Ronaldo

Em abril, antes da Juventus defrontar o Ajax, os adeptos da equipa holandesa emocionaram-se com uma mensagem de apoio de Cristiano Ronaldo ao antigo jogador Abdelhak Nouri.

Abdelhak Nouri lesionou-se num jogo amigável e, na altura, o Ajax confirmou que o atleta ficaria com lesões cerebrais, por ter estado demasiado tempo em paragem cardíaca.

A mensagem do craque português foi o quarto artigo mais lido.



Massimo Pinca

Falso pedido de pizza era afinal um pedido de ajuda

Uma mulher a viver uma situação de violência doméstica ligou para o número de emergência 911, na cidade de Oregon, nos Estados Unidos, sem que o agressor se apercebesse ao fingir que estava a encomendar uma pizza.

O caso foi noticiado em novembro, com as autoridades a revelarem o telefonema que salvou a norte-americana, e foi o quinto mais visto no site.



Múmias retiradas de sarcófagos com 3.400 anos no Egipto

A antiga múmia do artesão egípcio antigo Sennedjem e de uma das suas esposas foi retirada, em setembro, do sarcófago e transportada para o laboratório de restauração do Museu Nacional da Civilização Egípcia no Cairo.

A galeria com as imagens das múmias foi o sexto conteúdo mais visto.



1 / 11 Amr Abdallah Dalsh 2 / 11 Amr Abdallah Dalsh 3 / 11 Amr Abdallah Dalsh 4 / 11 Amr Abdallah Dalsh 5 / 11 Amr Abdallah Dalsh 6 / 11 Amr Abdallah Dalsh 7 / 11 Amr Abdallah Dalsh 8 / 11 Amr Abdallah Dalsh 9 / 11 Amr Abdallah Dalsh 10 / 11 Amr Abdallah Dalsh 11 / 11 Amr Abdallah Dalsh

Cadela salva vida da dona e recusa abandoná-la no hospital

Em outubro, a história de Shauna Darcy e da sua cadela de assistência Ruby veio a público. A mulher revelou com Ruby lhe salvou a vida ao identificar as alterações na sua frequência cardíaca.

"Enquanto ela estava a ser treinada, reparei que começou a identificar alterações na minha frequência cardíaca e que agia de forma engraçada para me chamar a atenção, dando-me a pata ou subindo para cima de mim"

A história comovente foi a sétima mais lida.



Pai e filho encontrados mortos em Pombal

Em novembro, pai e ilho foram encontrados mortos numa habitação em Carriço, no concelho de Pombal. O artigo foi o oitavo mais lido.



Proprietário de um Nissan Leaf obrigado a pagar 30.000 euros para substituir uma bateria

Em outubro, a SIC Notícias noticiou o caso de Paulo Ribeiro, um condutor de um carro elétrico da Nissan, o modelo Leaf, que foi obrigado a pagar praticamente o preço de uma viatura nova para substituir a bateria.

Em junho, a Nissan pediu-lhe cerca de 9 mil euros para trocar a bateria, mas em setembro o valor disparou para cerca de 30 mil. O caso foi o nono conteúdo mais visto no site.



Pequenos truques para aumentar o reembolso do IRS

Em janeiro, o Contas Poupança explicou o que tinha de ser feito para aumentar o reembolso do IRS ou pagar menos imposto. O vídeo do programa foi o décimo mais visto do site da SIC Notícias.