Ronaldo chega aos 89 golos por Portugal

Cristiano Ronaldo apontou este sábado à Sérvia o seu 89.º golo ao serviço da seleção portuguesa de futebol, contribuindo para o primeiro triunfo (4-2) no Grupo B de apuramento para o Europeu de 2020.

Em Belgrado, o avançado da Juventus, que cumpriu a 159.ª internacionalização 'AA', apontou o terceiro tento da formação das quinas, fazendo, então, o 3-1, aos 80 minutos, após assistências de Bernardo Silva.

Ronaldo tinha marcado os últimos tentos em 5 de junho, quando selou com um 'hat-trick' o triunfo sobre a Suíça (3-1), no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro das meias-finais da Liga das Nações.

O capitão da formação das 'quinas', de 34 anos, passou a contar 30 golos em jogos a contar para Europeus, incluindo os nove que fazem dele o melhor marcador das fases finais, em igualdade com o francês Michel Platini.

Ronaldo soma ainda três na Liga das Nações, 37 em Mundiais (sete na fase final), dois na Taça das Confederações e 17 em particulares.

Na seleção 'AA', o ex-jogador do Real Madrid já soma mais 42 golos do que Pauleta, segundo do ranking, e 48 face ao rei Eusébio, e, a nível de todas as seleções mundiais, só perde para o iraniano Ali Daei, autor de 107. Faltam 18.

Lusa