Ucrânia vence na Lituânia e é líder destacada no grupo de Portugal

A Ucrânia, adversária de Portugal na qualificação para o Euro 2020 de futebol, conseguiu este sábado a quarta vitória em cinco jogos e lidera destacada o grupo B, mas com mais jogos disputados.

Em Vilnius, a Ucrânia venceu por 3-0 a Lituânua, com golos de Oleksandr Zinchenko (7 minutos), Marlos (28) e Ruslan Malinovski (62), e soma 13 pontos em cinco jogos.

Os ucranianos, que empataram apenas com Portugal (0-0), no Estádio da Luz, na primeira jornada do grupo, estão à frente do Luxemburgo (quatro pontos/quatro jogos)), Sérvia (quatro/três), Portugal (dois/dois) e Lituânia (um/quatro).

Ainda este sábado, Portugal procura, ao terceiro jogo, a primeira vitória no grupo, em Belgrado frente à Sérvia, seleção com a qual empatou em Lisboa a 1-1.

Em outros jogos no apuramento para o Europeu de 2020, a Inglaterra assumiu a liderança do grupo A, ao golear a Bulgária por 4-0, com um 'hat trick' de Harry Kane, aos 24, 50 e 73 minutos, os dois últimos de penálti, e um golo de Sterling (55).

Os ingleses, que têm apenas três jogos, lideram o grupo com nove pontos, com 14 golos marcados e um sofrido.

Atrás segue o Kosovo, com oito pontos e quatro jogos efetuados, já depois de hoje ter vencido em casa a República Checa (terceira), por 2-1.

No equilibrado grupo H, a Islândia venceu a Moldova por 3-0 e é primeira do grupo (12 pontos em cinco jogos), à espera do que Turquia (nove pontos em quatro jogos) e a campeã mundial França (nove em quatro) fazem mais logo.

Os turcos recebem Andorra em Istambul e a França joga em Saint-Denis frente à Albânia, em jogos com total favoritismo para as equipas da casa.



