Portugal goleia na Lituânia com "póquer" de Ronaldo

A seleção nacional somou esta terça-feira mais um triunfo na fase de qualificação para o Europeu de futebol de 2020. Desta feita, na Lituânia, por 5-1, com quatro dos golos a serem marcados por Cristiano Ronaldo (7' (penálti), 62', 65' e 76') e o último por William Carvalho (90+2').

Pela seleção da casa marcou Andriuškevičius, ao minuto 28.

Com esta vitória, Portugal reforça o segundo lugar do grupo B, com oito pontos, menos cinco que a líder Ucrânia mas com menos um encontro realizado.

A próxima jornada do apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano reserva um compromisso duplo para a seleção nacional: a 11 de outubro diante do Luxemburgo, em Alvalade, e três dias depois em Kiev, frente à Ucrânia.