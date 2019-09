UEFA retira castigo de jogo à porta fechada à Eslováquia

O Comité de Apelo da UEFA considerou esta quinta-feira procedente o recurso apresentado pela Federação da Eslováquia de futebol em relação ao castigo para realizar um jogo à porta fechada, e alterou a penalização apenas para uma multa.

Na segunda-feira, o Comité de Controlo e Disciplina do organismo tinha castigado a Eslováquia com um jogo sem público e uma multa de 20.000 euros, considerando ter existido comportamento racista do público, agora alterado agora para "mensagens políticas provocadoras".

Nesse mesmo dia, a UEFA castigou também a Hungria e a Roménia com multas e jogos à porta fechada, os próximos na campanha de qualificação para o Euro 2020, com os romenos a poderem ter um segundo em caso de reincidência no período de um ano.

A decisão desta quinta-feira do Comité de Apelo permite que a Eslováquia receba em 12 de outubro o País de Gales, com a presença de público em Trnava.

Lusa