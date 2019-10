Espanha cede empate na Noruega

A Espanha perdeu os primeiros pontos na fase de qualificação para o Euro 2020, ao ceder um empate 1-1 na Noruega, já no período de descontos, mantendo-se, mesmo assim, numa posição favorável para estar presente pela 11.ª vez numa fase final, a sétima consecutiva.

A tricampeã da Europa chegou à vantagem por Saúl Ñíguez, aos 47 minutos, num encontro que consagrou o defesa Sérgio Ramos como o mais internacional de sempre por Espanha, com 168 jogos pela 'roja', ultrapassando o guarda-redes do FC Porto Iker Casillas.

A Noruega empatou por Joshua King, 90+4 minutos, na conversão de uma grande penalidade, que castigou uma falta cometida pelo guarda-redes Kepa.

A goleada da Suécia em Malta, por 4-0, com dois golos de grande penalidade de Sebastian Larsson, e o triunfo da Roménia nas Ilhas Faroé, por 3-0, adiou as definições no Grupo F.

A Espanha soma 19 pontos, contra 14 da Suécia, 13 da Roménia e 10 da Noruega.

Lusa