As autoridades francesas vão aumentar a segurança antes e depois do jogo da seleção com a Turquia, esta segunda-feira à noite, no Estádio de França, em Paris.

O Governo francês mandou reforçar as medidas de segurança após a ofensiva militar turca no nordeste da Síria.

São esperados 3.800 adeptos turcos em Paris, num jogo em que uma vitória coloca a França na fase final do Euro 2020.