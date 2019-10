Portugal perde na Ucrânia e adia apuramento para o Euro 2020

A seleção nacional foi esta segunda-feira derrotada pela congénere ucraniana, em Kiev, por 2-1, em jogo do grupo B da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de futebol de 2020.

Golos de Yaremchuk (6') e Yarmolenko (27') construíram o triunfo ucraniano, com Cristiano Ronaldo (72') a reduzir a desvantagem portuguesa na cobrança de um penálti e a chegar aos 700 golos na carreira.

Com este desaire, Portugal falha o 1.º lugar do grupo, que já não foge à Ucrânia, assim apurada para o Euro 2020. A seleção portuguesa, campeã europeia em título, depende, ainda assim, apenas de si própria para garantir um lugar no Europeu.

Caso vença na receção à Lituânia (14 de novembro) e na visita ao Luxemburgo (17 de novembro), a equipa lusa será 2.ª classificada no grupo e seguirá para a fase final do Europeu.

No outro jogo do grupo B realizado também esta noite, a Sérvia venceu na Lituânia por 2-1 e chegou aos 10 pontos, menos 1 que Portugal e menos 9 que a Ucrânia.