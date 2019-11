Ronaldo em pleno no treino da seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo integrou o treino, esta manhã na Cidade do Futebol em Oeiras, ao lado dos seus companheiros e às ordens de Fernando Santos.

Recorde-se no passado domingo, Sarri, treinador da Juventus, havia justificado a substituição do internacional português com uma lesão no joelho que o impediu de estar na melhor forma.

"Ele levou uma pancada num treino há cerca de 20, 25 dias e, desde então, não consegue treinar bem. O problema é mais esse, a falta de continuidade nos treinos, o problema em si não é nada de grave", afirmou Sarri.

Apesar de todos estes rumores o jogador português apresentou-se no ínicio do treino desta manhã sem fazer denotar qualquer limitação.