Cristiano Ronaldo garante que está bem. Durante o passeio da seleção nacional esta manhã, em Almancil, o avançado disse: "O Cristiano está bem. Está muito bem. O saldo é sempre positivo".

Portugal defronta hoje a Lituânia, num encontro marcado para as 19:45, no Estádio do Algarve, que terá arbitragem do francês Ruddy Buquet.