Ministro da Educação acredita que Portugal vai defender o título no Euro2020

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, está convicto de que a seleção portuguesa de futebol vai qualificar-se para a fase final do Euro2020 e espera bons resultados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020.

Tiago Brandão Rodrigues destacou o trabalho da equipa técnica liderada por Fernando Santos, dos jogadores, e da Federação Portuguesa de Futebol, que "tem sido um exemplo em termos internacionais de profissionalismo e de crescimento do futebol, nomeadamente, também do futebol feminino".

O governante disse acreditar que nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que se disputam no verão, na capital japonesa, os atletas nacionais poderão obter resultados que orgulhem os portugueses.

"Temos campeões da Europa, temos campeões do mundo, temos gente que nas taças do mundo se afirmou e isso significa que se eles chegarem lá e fizerem igual ou melhor vamos ter resultados que vão orgulhar os portugueses" , referiu.

O ministro destacou o trabalho que tem vindo a ser feito pelos comités olímpico e paralímpico de Portugal, comparando as preparações para os Jogos Rio2016 e Tóquio2020."Tivemos um trabalho muito sistematizado, quando comparamos Rio2016 com Tóquio2020.

"As duas missões e os dois programas tiveram um aumento de cerca de 15% no que toca ao programa olímpico e de 83% no que toca ao programa paralímpico", observou.