Portugal a uma vitória do Euro 2020

A seleção portuguesa venceu esta quinta-feira a Lituânia por 6-0, no Estádio Algarve, em jogo do grupo B da fase de qualificação para o Europeu de futebol de 2020.

Cristiano Ronaldo (7', 22' e 65'), Pizzi (52'), Gonçalo Paciência (56') e Bernardo Silva (63') fizeram os golos do triunfo português.

No outro jogo do grupo realizado esta quinta-feira, a Sérvia venceu o Luxemburgo por 3-2 e mantém-se no 3.º lugar do grupo, com 13 pontos, menos um que Portugal e menos seis que a já apurada Ucrânia.

Na última jornada, a "equipa das quinas" mede forças com o Luxemburgo, este domingo às 14h00, e basta uma vitória (pode até nem ser necessária, caso a Sérvia não vença, à mesma hora, na receção à Ucrânia) para garantir uma vaga no Euro 2020 e defender o título conquistado há três anos em França.