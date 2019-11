Portugal treina do Algarve antes de viajar para o Luxemburgo

A seleção portuguesa de futebol treina hoje no Algarve, antes de viajar para o Luxemburgo, onde no domingo joga o último encontro de qualificação para o Euro 2020.

Horas depois de golear a Lituânia (6-0), no Estádio Algarve, a "equipa das quinas" faz um treino no relvado do hotel onde está a estagiar, no qual deverão ser poupados os titulares do triunfo de quinta-feira, viajando depois para o Luxemburgo.

Com um encontro por disputar no Grupo B, a Ucrânia, já apurada, lidera com 19 pontos, mais cinco do que Portugal e seis do que a Sérvia.

Na última jornada, Portugal joga no Luxemburgo, enquanto a Sérvia recebe a Ucrânia, com a 'equipa das quinas' a ter de ganhar ou esperar que os sérvios não vençam para garantir o segundo lugar e o apuramento.

Lusa