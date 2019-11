A seleção nacional já está no Luxemburgo, onde vai disputar o último encontro da fase de apuramento do Euro 2020.

Uma vitória no domingo garante a qualificação direta para o campeonato europeu.

Portugal venceu esta quinta-feira a Lituânia por 6 - 0, e ocupa o segundo lugar do grupo B, com mais um ponto do que a Sérvia.