Suécia é a 12.ª seleção a garantir lugar na fase final do Euro 2020

A Suécia tornou-se esta sexta-feira a 12.ª seleção, de 24, a garantir um lugar na fase final do Europeu de futebol de 2020, ao vencer na Roménia por 2-0, em encontro da penúltima jornada Grupo F de apuramento.

Em Bucareste, Marcus Berg, aos 18 minutos, e Robin Quaison, aos 34, apontaram os tentos dos suecos.

O conjunto nórdico vai estar presente na fase final pela sétima vez, e sexta consecutiva, desde 2000, tendo como melhor registo a presença nas meias-finais em 1992 - como anfitriã, perdeu o acesso à final ao ser derrotada por 3-2 pela Alemanha.

Na classificação do Grupo F, que a Espanha já arrebatara, os suecos garantiram o segundo lugar, ao passarem a somar 18 pontos, menos cinco do que os espanhóis e mais quatro do que Roménia e Noruega. Ilhas Faroé e Malta contabilizam três.

Os dois primeiros de cada um dos 10 agrupamentos qualificam-se para a fase final, enquanto as restantes quatro vagas sairão dos 'play-offs', a disputar pelos quatro melhores classificados de cada uma das quatro ligas da primeira edição da Liga das Nações que não conseguirem o apuramento direto.

A fase final, para a qual já se tinham qualificado Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia, Espanha, Turquia, França, Inglaterra, República Checa e a estreante Finlândia, realiza-se de 12 de junho a 12 de julho de 2020, em 12 cidades, de 12 países.

Lusa