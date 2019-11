Portugal no Pote 3 do sorteio da fase final do Euro 2020

Portugal vai estar no Pote 3 do sorteio da fase final do Europeu de futebol de 2020, que se realiza em 30 de novembro, em Bucareste, ao ser apenas o terceiro melhor segundo dos 10 grupos de apuramento.

Na luta pelos dois melhores segundos, os campeões em título, que totalizaram 17 pontos no Grupo B, ficaram atrás da Holanda, segunda do Grupo C, com 19, e da Rússia, segunda do I, com 18, descontando os seis somados face a São Marino.

O Pote 1 será composto pelos seis melhores primeiros classificados, que foram Bélgica (24 pontos, excluindo resultados com o sexto colocado), Itália (24), Inglaterra (21 pontos), Alemanha (21), Espanha (20) e Ucrânia (20).

Por seu lado, o Pote 2 terá os quatro piores vencedores de grupos, a França (19), a Polónia (19), a Suíça (17) e a Croácia (17), e os dois melhores segundos, a Holanda e a Rússia.

Quanto ao Pote 3, Portugal estará acompanhado por Turquia, Dinamarca, Áustria, Suécia e República Checa, seleções que, assim, não poderá defrontar na fase de grupos.

No Pote 4, vão ficar os dois piores segundos classificados, o País de Gales e a Finlândia, mais as quatro seleções qualificadas via 'play-offs'.

A fase final realiza-se de 12 de junho a 12 de junho, em 12 cidades, de 12 países, com arranque no Estádio Olímpico de Roma e fase final no Estádio de Wembley, em Londres, que será palco das meias-finais e da final.

Na fase de grupos (12 a 24 de junho), as 24 seleções são divididas em seis grupos de quatro, com os dois primeiros de cada agrupamento e os quatro melhores terceiros a seguirem para os oitavos de final, que se realizam-se de 27 a 30.

Seguem-se os quartos de final, em 03 e 04 de julho, as meias-finais, em 07 e 08, e a final, em 12, dia em que será conhecido o sucessor de Portugal, vencedor da edição de 2016, numa final com a anfitriã França (1-0, após prolongamento).

Potes para o sorteio da fase final do Euro2020

Pote 1 Bélgica Itália Inglaterra Alemanha Espanha Ucrânia

Pote 2 França Polónia Suíça Croácia Holanda Rússia

Pote 3 Portugal Turquia Dinamarca Áustria Suécia República Checa

Pote 4 País de Gales Finlândia 4 equipas provenientes dos 'play-offs'

Lusa