Sorteio da fase final do Euro 2020 condicionado pelos 12 diferentes anfitriões

O sorteio da fase final do Europeu de futebol de 2020, em 30 de novembro, vai ser muito condicionado pelo facto de haver 12 anfitriões, sendo que o Grupo B está quase fechado, com Bélgica, Rússia e Dinamarca.

Portugal, do mesmo Pote 3 da Dinamarca, já sabe que não estará neste agrupamento, sediado em Copenhaga e São Peterburgo, e para o qual a cabeça de série Bélgica, que fez o pleno de vitórias na qualificação, 'já' foi colocada por exclusão de partes.

No que respeita às outras seleções do Pote 1, a Itália vai estar no Grupo A, em Roma e Baku, cidade que não acolherá o 'seu' Azerbaijão, a Inglaterra no D, em Londres e Glasgow, a Espanha no E, em Bilbau e Dublin, e a Alemanha no F, em Munique e Budapeste.

Sem 'casa', sobravam a Bélgica e a Ucrânia, que só tinham dois grupos possíveis, o B e o C. Como os ucranianos não podem 'acasalar' com os russos, já no Grupo B, então seguem para o Grupo C, juntando-se à Holanda e 'atirando' a Bélgica para o B.

No sorteio, a realizar antes de concluídos os 'play-offs', que se disputam apenas em 26 e 31 de março de 2020, também ficará previsto que, qualificando-se, a Roménia jogará no Grupo C, a Escócia no D, a República da Irlanda no E e a Hungria no F.

Quanto a Portugal, e com exceção para o Grupo B, pode rumar a qualquer outro, sendo que o pior que lhe poderia tocar seria um agrupamento que juntasse Itália, Inglaterra, Espanha ou Alemanha à campeão mundial França, que está no Pote 2.

Na fase final, as 24 equipas vão estar divididas em seis grupos de quatro, seguindo para os oitavos de final os dois primeiros de cada agrupamento e ainda os quatro melhores terceiros, o que significam que só 'caem' dois terceiros.

Em 2016, Portugal não venceu qualquer jogo na fase de grupos, mas passou como terceiro colocado e acabou por conquistar o título, numa final frente à anfitriã França, resolvida no prolongamento com um tento do 'herói' Éder.





Lusa