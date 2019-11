Velhos conhecidos no caminho de Portugal no Euro 2020

A seleção portuguesa de futebol apresenta históricos negativos frente à Alemanha e à campeã mundial França, adversário derrotado na final de 2016 e com quem se cruzará durante a defesa do título no Euro2020.

O sorteio realizado este sábado em Bucareste, colocou a equipa das 'quinas' no grupo F, apelidado de 'grupo da morte', já que reúne as últimas duas seleções campeãs mundiais e o atual detentor do cetro continental.

O outro adversário dos pupilos de Fernando Santos só será conhecido em 31 de março de 2020, a sair do lote entre Islândia, Roménia, Bulgária e Hungria, sendo que os romenos seguirão para o grupo C caso triunfem no 'play-off'.

O historial de Portugal com as seleções alemã e francesa

Em grandes competições, Portugal encarou a Alemanha por seis ocasiões, somando quatro derrotas, um empate e um triunfo na cidade holandesa de Roterdão, por 3-0, eternizado pelo 'hat-trick' de Sérgio Conceição, atual técnico do FC Porto, na última jornada da fase de grupos do Euro2000, à qual as 'quinas' chegaram já apuradas.

Esta foi a única vitória lusa sobre a 'mannschaft', desde a reunificação alemã em 1990, após a qual Portugal contabiliza duas igualdades e vem de quatro desaires consecutivos.

O último embate sucedeu na estreia da fase de grupos do Mundial2014, em São Salvador da Bahia, no Brasil, onde três golos de Thomas Müller e outro de Mats Hummels infligiram uma derrota pesada aos portugueses (4-0).

As duas seleções mediram forças em Europeus mais três vezes, com um nulo na estreia em 1984 e dois triunfos da 'mannschaft' na abertura em 2012 (1-0) e nos quartos de final da edição de 2008 (3-2), que assinalou a despedida de Luiz Felipe Scolari.

Antes de 2014, lusos e germânicos cruzaram-se em Estugarda, no Campeonato do Mundo de 2006, tendo os anfitriões assegurado a medalha de bronze, com um triunfo por 3-1.

No balanço global, Portugal está em desvantagem em jogos, ao ter perdido 10, empatado cinco e vencido apenas três, e em golos, com 16 marcados e 29 sofridos, embora tenha ultrapassado sempre a fase de grupos quando apanhou a Alemanha - Europeus de 1984, 2000 e 2012 -, caindo invariavelmente nas meias-finais.

O pecúlio diante da França é idêntico, fruto de seis vitórias, um empate e 18 derrotas, além do saldo negativo de 29 golos concretizados e 49 tentos consentidos, apesar de o último embate ter oferecido o primeiro triunfo luso em jogos oficiais e um inédito título europeu.Na 25.ª partida e mais importante de todas entre os dois conjuntos, Portugal festejou pelos pés do suplente Éder, aos 109 minutos da final disputada no Stade de France, em Paris.

A conquista nacional interrompeu um ciclo de 10 derrotas consecutivas com os gauleses, três das quais em meias-finais de grandes competições, desde logo no Euro84, também disputado em França, em que as 'quinas' sucumbiram nos instantes finais do prolongamento, perdendo por 3-2 em Marselha.

A história repetiu-se no Europeu 2000, coorganizado por Bélgica e Holanda, com os 'bleus' a alcançarem novo triunfo pela margem mínima (2-1) por causa do 'golo de ouro' aos 117 minutos, numa grande penalidade cometida por Abel Xavier e convertida por Zinédine Zidane.

Depois de dois duelos em Campeonatos da Europa, Portugal e França voltaram a medir forças em 2006, na meia-final do Mundial da Alemanha, que voltou a ser decidida com um penálti do atual treinador do Real Madrid.

Sob a alçada de Fernando Santos, as 'quinas' sofrerem mais dois desaires tangenciais: em outubro de 2014, na estreia do selecionador nacional, precisamente no palco da final do Euro2016 (2-1), quase um ano antes de novo triunfo francês (1-0) no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No segundo Europeu consecutivo com 24 equipas, os dois primeiros classificados dos seis grupos e os quatro melhores terceiros seguem para os oitavos de final.

A fase final do Euro 2020 realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades, de 12 países, com arranque no Estádio Olímpico de Roma e os encontros decisivos no Estádio de Wembley, em Londres, que será palco das meias-finais e da final.

Com Lusa