Veterano Goran Pandev lidera convocados da Macedónia do Norte ao Euro 2020

O veterano avançado Goran Pandev, de 37 anos, destaca-se nos 26 convocados da Macedónia do Norte para o Euro2020 de futebol, cuja lista foi esta quinta-feira divulgada pelo selecionador Igor Angelovski.

"Estamos conscientes da nossa qualidade e da que existe nos campeonatos europeus. O objetivo que fixei é o de lutar pela qualificação para a segunda fase", considerou o selecionador macedónio.

A Macedónia do Norte, que foi terceira no seu grupo e garantiu o apuramento nos 'play-off', primeiro ao vencer o Kosovo, por 2-1, e, depois, a Geórgia, por 1-0, conta também no lote de convocados com o ex-sportinguista Stefan Ristovski, atualmente no Dínamo Zagreb.

No Europeu, no qual a seleção portuguesa defende o título e que vai decorrer entre 11 de junho e 11 de julho, a Macedónia do Norte integra o grupo C, com a Áustria, Países Baixos e Ucrânia, e tem jogos agendados para Bucareste e Amesterdão.