Marcelo vai assistir à estreia de Portugal no Euro2020

Os mais altos representantes da República Portuguesa vão marcar presença nos jogos da seleção nacional no Euro2020.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai a Budapeste no dia 15 de junho para acompanhar a estrei da seleção frente à Hungria, um jogo que será transmitido pela SIC.

No dia 19, Portugal joga em Munique com a Alemanha, e aí será a vez do primeiro-ministro, António Costa, integrar a comitiva portuguesa. No último jogo da fase de grupos com a França, Portugal será representado pelo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.