Selecionador espanhol explica porque não convocou Sergio Ramos para o Euro 2020

Sergio Ramos vai falhar o Euro 2020. A lista foi divulgada esta segunda-feira pelo selecionador de Espanha, que chamou 24 jogadores e também deixou Pedro Porro de fora.

Pela primeira vez na história do futebol espanhol, nenhum jogador do Real Madrid foi convocado para um grande torneio internacional. Sergio Ramos, que já esteve em quatro Mundiais e três Europeus, é o grande ausente.

Desde o início de 2021, Sergio Ramos fez apenas cinco jogos pelo Real Madrid, isto porque foi operado ao joelho esquerdo em janeiro, regressou à competição em março e, no início de abril, voltou a parar por causa de uma lesão muscular. Já no início deste mês de maio, apresentou um novo problema no joelho esquerdo.

Luís Enrique referiu várias vezes que as ausências de Sergio Ramos e Carvajal se prendem por questões físicas.

O selecionador espanhol optou por convocar 24 jogadores e não os 26 permitidos pela UEFA por preferir ter um número reduzido de jogadores fora das opções.

Nesse sentido, o lateral do Sporting Pedro Porro, que tinha estado na última chamada de Luís Enrique e que se lesionou na penúltima jornada, não consta nos eleitos para o Euro 2020.

Em sentido inverso, Aymeric Laporte, nascido em França e recentemente naturalizado espanhol, estreia-se nas convocatórias da "La Roja".