Trabalhos sobre Saúde Mental da SIC premiados

Da autoria das jornalistas Bárbara Ferreira, Rita Rogado e Sandra Varandas, o trabalho foi publicado no site de informação da SIC numa data simbólica, no Dia Mundial da Saúde Mental, mas continua a crescer com a publicação quase diária de conteúdos.

No projeto participaram ainda a web designer Inês Borges e o repórter de imagem Diogo Sentieiro.

A atribuição foi feita, esta quarta-feira, pela Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental numa cerimónia virtual.

Um especial para todos

Este é um especial para todos: os que sofrem de alguma perturbação mental e os que não sofrem, mas que conhecem alguém que pode precisar de ajuda.

O trabalho reúne várias entrevistas a psicólogos, psiquiatras, terapeutas e testemunhos de quem vive ou já viveu com alguma perturbação mental, mostrando, através de casos bem-sucedidos, que a ajuda é fundamental para a recuperação.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma em cada quatro pessoas será afetada por uma perturbação mental em determinada fase da vida.

Os números indicam que milhões sofrem de perturbações mentais. Muitos sofrem em silêncio. Além do sofrimento e, por vezes, da falta de cuidados, existem as fronteiras do estigma, da vergonha e da exclusão. A carga social ainda é muito grande.

"Todos somos estranhos até percebemos que é normal"

A Reportagem Especial da SIC sobre a perturbação obsessivo-compulsiva "Todos somos estranhos até percebemos que é normal" recebeu o segundo prémio. Um trabalho que tem a assinatura da jornalista Catarina Marques, do repórter de imagem Humberto Candeias, do editor de imagem Rui Félix, da Isabel Cruz do grafismo, do colorista Rui Branquinho e da Cláudia Araújo, na produção editorial

► Veja Aqui a reportagem

O primeiro prémio foi atribuído ao trabalho “O que eles deixaram no manicómio”, da jornalista Catarina Gomes. A realidade dos cuidadores informais, artigo publicado no Jornal O Interior, da jornalista Sofia Craveiro, recebeu uma menção honrosa.