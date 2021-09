TikTok lança novas funcionalidades para ajudar a lidar com a saúde mental 

A aplicação de partilha de vídeos TikTok anunciou um conjunto de novas opções para ajudar os utilizadores com problemas de saúde mental e pensamentos suicidas.

Entre as novas funções estão guias sobre bem-estar e apoio para pessoas que sofrem de transtornos alimentares.

De acordo com a BBC, há também uma ferramenta de pesquisa que direciona os utilizadores a recursos de apoio, como uma linha de crise, se procurarem por termas como "suicídio".

O anúncio surge numa altura em que tanto o TikTok, como a plataforma rival Instagram, estão a passar por um momento de escrutínio sobre o impacto que têm no bem-estar dos utilizadores, em especial nos jovens.

"Preocupamo-nos com a nossa comunidade e estamos sempre à procura de novas formas de nutrir o seu bem-estar", diz o comunicado divulgado na página oficial do TikTok. "É por isso que estamos a tomar medidas adicionais para tornar mais fácil as pessoas encontrarem recursos quando precisarem deles no TikTok."