"Ginja, o guru das emoções" ensina as crianças a gerirem o que sentem

Uma escola da Covilhã tem um projeto que ensina as crianças a gerirem as emoções. É importante para o sucesso escolar, mas é sobretudo uma forma de começar cedo a defender a saúde mental.

As sessões do projeto "Ginja" são sempre acolhidas com entusiasmo pelas crianças. O programa abrange crianças dos 5 aos 10 anos.

"Ginja" está a ser utilizado em várias escolas do país, pois o reconhecimento das emoções está na base do sucesso escolar.

Na Covilhã, no agrupamento de escolas do Teixoso, 9 turmas contam com a ajuda do projeto "Ginja" na aprendizagem socioemocional.