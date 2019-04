O Ministério Público acredita que o professor Domingos Farinho assinou um primeiro contrato não com o ex-Primeiro ministro, mas sim com uma empresa de outro arguido do processo, Rui Mão de Ferro.

Mais tarde terá havido outro contrato feito em nome da mulher.

A acusação diz que Domingos Farinho recebeu quase 84 mil euros entre janeiro de 2013 e outubro de 2014.

A tese tem sido negada por José Sócrates.