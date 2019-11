Ivo Rosa quer ouvir Sócrates sobre viagens e apartamento em Paris

José Sócrates vai voltar a ser ouvido, esta segunda-feira, pelo juiz Ivo Rosa, no quinto dia de interrogatório na fase de instrução da Operação Marquês.

Ao que a SIC apurou, o ex-primeiro-ministro será confrontado com a compra do apartamento em Paris, os fluxos financeiros na conta pessoal da Caixa Geral de Depósitos e as viagens que, segundo a acusação, foram pagas pelo amigo, Carlos Santos Silva.

O quinto dia de interrogatório não estava previsto e foi marcado na sexta-feira pelo juiz Ivo Rosa, ao fim de quatro dias e cerca de 20 horas de perguntas e respostas no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa.