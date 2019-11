Instrução da Operação Marquês termina no final do mês

O ex-primeiro-ministro José Sócrates disse no último dia da fase de instrução da Operação Marquês, que a sua mãe recebeu uma herança, tendo-lhe dado parte do dinheiro que gastou em viagens. À saída do tribunal, mostrou-se confiante que teria convencio o juiz Ivo Rosa a não levá-lo a julgamento.