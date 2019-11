Sócrates revela herança desconhecida de cinco milhões de euros

O antigo primeiro-ministro José Sócrates revelou esta segunda-feira em tribunal a existência de uma herança de cinco milhões de euros.

Ao que a SIC apurou, o antigo primeiro-ministro disse que a herança recebida nos anos 80 rondou 1 milhão de contos, o equivalente a cinco milhões de euros e que parte desse dinheiro chegou a ser usado para pagar várias viagens que constam da acusação. Sócrates terá dito também que nunca incentivou as obras na casa de Paris e que não era o dono do imobiliário.

À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, e ao fim de cinco dias de interrogatório, o ex-primeiro-ministro diz-se satisfeito e que quer apenas repor a verdade.

O juiz Ivo Rosa tinha agendado quatro dias da semana para interrogar o ex-primeiro ministro, mas as cerca de cinco horas diárias não foram suficientes para esgotar toda a matéria que consta da acusação do processo.

Sócrates, que esteve preso preventivamente e em prisão domiciliária, foi acusado pelo Ministério Público da alegada prática de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 crimes de branqueamento de capitais, nove crimes de falsificação de documento e três crimes de fraude fiscal qualificada, no âmbito da Operação Marquês.

A fase de instrução, que é facultativa e funciona como um mecanismo de controlo jurisdicional da acusação do Ministério Público, conclui-se com a decisão do juiz de levar ou não a julgamento os arguidos e os termos em que isso acontece.