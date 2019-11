Ex-secretário de Estado Silva Monteiro chamado como testemunha na Operação Marquês

O juiz Ivo Rosa decidiu chamar como testemunha o antigo secretário de Estado Silva Monteiro para a fase de instrução da Operação Marquês.

Ao que a SIC apurou, o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações do Governo de Passos Coelho vai ser inquirido no dia 5 de dezembro.

Terá sido chamado a propósito do projeto do troço Poceirão-Caia do TGV, cuja construção chegou a ser adjudicada a um consórcio do qual fazia parte o Grupo Lena.

Segundo a acusação do Ministério Público, o ex-primeiro-ministro José Sócrates terá garantido indemnizações ao grupo empresarial caso o Tribunal de Contas rejeitasse a decisão.