Carlos Santos Silva garante que não conhecia Ricardo Salgado

O amigo de José Sócrates, Carlos Santos Silva, começou a ser interrogado na quarta-feira na fase de instrução da Operação Marquês.

Esta quinta-feira, o empresário da Covilhã garantiu ao juiz que não conhecia o antigo banqueiro quando confrontado com os alegados pagamentos com origem no Grupo Espírito Santo.

Segundo a acusação, existiu um circuito complexo de passagem de dinheiro que envolveu outros arguidos. Um deles, Hélder Bataglia, admitiu aos procuradores ter transferido 12 milhões de euros para Carlos Santos Silva a pedido de Ricardo Salgado.